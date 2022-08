Tre lokale spillere tatt ut i historisk landslagsuttak

Det er flere endringer i de norske fotballkvinnenes landslagstropp før de avgjørende VM-kvalifiseringskampene mot Belgia og Albania.

Hege Riise ble ansatt som sjef i starten av august.

NTB

Mats Haugland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hege Riise erstattet Martin Sjögren som landslagssjef etter Norges fiasko-EM i sommer. De norske jentene hadde mål om medalje, men røk allerede i gruppespillet.

Tirsdag tok Riise ut sin første landslagstropp, og det er tre lokale innslag i troppen.

Østenstad tatt ut for første gang

Stavanger-jenta Marthine Østenstad har spilt en rekke aldersbestemte landskamper, men er tatt ut på A-landslaget for første gang i karrieren.

Østenstad er 21 år gammel og spiller midtstopper i Brann sammen med Bryne-jenta Tuva Hansen, som også er tatt ut i troppen.

Inne i varmen er også den ferske utenlandsproffen Elisabeth Terland fra Nærbø. Stortalentet signerte nylig for toppklubben Brighton i England.

Thorisdottir vraket

En lokal spiller som derimot ikke er tatt ut, er Manchester United-spiller Maria Thorisdottir. Den tidligere Klepp-spilleren hadde et svakt mesterskap og er vraket etter å ha vært fast inventar og viktig brikke de siste årene.

Den første kampen er borte mot Belgia 2. september. Deretter venter Albania fire dager senere på Ullevaal.

Norge kan ta seg til sitt niende VM-sluttspill av like mange mulige allerede i den første kampen. Ett poeng mot Belgia er nok. Klarer man ikke det, vil et begrenset tap (inntil tre mål) og hjemmeseier over Albania 6. september også løse ut billett.

Hele troppen:

Aurora Mikalsen

Sunniva Skoglund

Mathilde Harviken

Maren Mjelde

Anja Sønstevold

Tuva Hansen

Marthine Østenstad

Marit Bratberg Lund

Guro Bergsvand

Sara Hørte

Emilie Marie Joramo

Ingrid Syrstad Engen

Noor Hoelsbrekken Eckhoff

Guro Reiten

Frida Leonhardsen Maanum

Anna Langås Jøsendal

Elisabeth Terland

Julie Blakstad

Ada Martine Stolsmo Hegerberg

Caroline Graham Hansen

Celin Bizet Ildhusøy

Sophie Roman Haug