Årdal i scoringshumør mot Hundvåg

Andreas Rønneberg Årdal scoret seiersmålet for Sola 2 i 2-1-seieren over Hundvåg på Sport1-banen Hundvåg i 4. divisjon mandag. 18-åringen scoret begge målene for Sola 2. Det var Sola 2s første seier i årets sesong.

Publisert: Publisert: I går 22:02