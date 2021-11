Seiersrekken stoppet for Oilers etter marerittstart: – Vi er passive når fløyta går

Stavanger Oilers kom til Storhamar med stor selvtillit etter åtte strake seiere, men det var lite som tydet på det de første ti minuttene. Etter hvert våknet de imidlertid og det ble en svæt så innholdsrik kamp på Hamar.

Patrick Ulriksen og Stavanger Oilers fikk det tungt på Hamar da de tapte 4–5 for Storhamar.

Christoffer Hjalmarsson

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Storhamar - Oilers: 5–4 e.e.o

HAMAR: Publikum ble vitne til en av sesongens villeste perioder da Oilers besøkte Storhamar. Hele seks scoringer og 0–3 som ble til 3–3. De to neste periodene gikk noe roligere for seg før Storhamar vant i spilleforlengelse.

– Vi er ikke klare når kampen starter. Så enkelt er det. Vi gir bort tullette mål, ikke fordi de er så jævla gode, men fordi vi er passive når fløyta går. Da får vi −3 i handikapp og da er det vanskelig å vinne hockeykamper, sier keeper Henrik Holm som allikevel finner noe positivit.

– Det er jo sterkt av oss å hente oss inn i kampen igjen. Det viser at vi har kvalitet i laget, men i dag er vi ikke helt der mentalt som vi må være for å vinne tøffe bortekamper.

Trener Juha Kaunismäki er langt på vei enig med sin sisteskanse. Finnen er var lite fornøyd med starten, men desto mer tilfreds med responsen og opphentingen. Han likte imidlertid ikke hva som skjedde i spilleforlengelsen.

– Det var en jevn kamp og vi hadde hele tiden troen på at vi skulle komme tilbake. Det siste målet er imidlertid alt for enkelt, den er for lett, sier Kaunismäki som tross alt er fornøyd med uken.

– Nå har vi hatt to bortekamper mot gode lag og står igjen med fire poeng. Det er helt greit.

Vill første periode

Allerede etter 14 sekunder måtte Henrik Holm plukke pucken ut av nettet etter at Rasmus Ahlholm hadde fått svært så gode arbeidsforhold i Oilers sin sone.

Det var et Oilers’ som ikke var til å kjenne igjen. De bød på den ene gavepakken etter den andre og feilene florerte, spesielt i egen sone. Etter snaue fem minutter doblet Storhamar ledelsen da en retur ble dyttet inn. Nok en gang som følge av slapt forsvarsspill.

Oilers fortsatte å gi bort pucken og 3-0 kom like etterpå. Storhamar fikk pucken bak mål før den ble lagt ut og hamret inn. Hjemmelaget hadde også et skudd på innsiden av krysstanga før Oilers våknet.

Flere Oilers-spillere ble relativt grinete da man tidlig havnet under 0–3 mot Storhamar.

Enorm opphenting

Kanskje var det klinket i metallet som vekket Oilers. For halvveis ut i perioden var det plutselig et nytt lag på isen. De begynte å skape sjanser og det ble uttelling da Anders Tangen Henriksen lekkert spant rundt og dro pucken opp i nærmeste.

En ny redusering fulgte etter drøye 16 minutter da fine kombinasjoner gjorde at Dan Kissel var fri. På direkten satt han pucken knallhardt ned i hjørnet der keeper aldri nådde frem.

Faktisk skulle opphentingen bli komplett da snaue minuttet gjenstod av første periode. Jarrett Burton styrte pucken forbi keeper og dermed 3-3 til pause. Det etter en ellevill periode med hockey.

Jarrett Burton jubler med Dan Kissel og Tommy Kristiansen etter å ha satt inn 3–3.

Ny kalddusj

Oilers klarte på ingen måte å ri videre på den offensive bølgen fra slutten av første periode. For andre var kun tre minutter gammel da det ble ny baklengs. Det på meget klønete vis da Martin Lefebvre styrte pucken inn mellom bena til Holm.

Resten av andre periode bølget litt frem og tilbake, og Oilers hadde to enorme sjanser. Først et skudd fra blå som ble blokkert før pucken falt perfekt til Burton. Han skulle bare legge den i det gapende målet, men Storhamar sin 17 år gamle keeper, Henrik Stensrud, vartet opp med en ellevill redning.

Med tre sekunder igjen var Stensrud på farten på ny da Tommy Kristiansen avsluttet fra kloss hold. Oilers jublet sågar for scoring, men etter en titt på video kunne dommerteamet slå fast at keeper bare hadde gjort en ny ellevill redning.

Eskild Bakke Olsen (71) ble kreditert scoringen da Martin Lefebvre satt pucken i eget nett. Dermed stod han med to scoringer og to assist etter to perioder.

Sluttdramatikk

Tredje periode bølget frem og tilbake, men det var Oilers som førte kampen og kom til sjansene. Stensrud i Storhamar-målet fortsatte imidlertid storspillet og tok det aller meste. Med god hjelp fra backene holdt hjemmelaget unna.

Blant annet da Kissel kom alene gjennom, men han tok seg litt for god tid og ble hentet inn. Burton hadde også en styring som smalt i stolpen.

Helt på tampen ble det dog uttelling. I overtall kriget Tommy Kristiansen inn pucken etter en klassisk mølje foran mål. Han lot selvsagt ikke sjansen gå fra seg til å gestikulere opp mot publikum. Relativt upopulært blant hjemmefansen.

Tommy Kristiansen jublet som en gal da han satt inn 4–4 helt på tampen mot Storhamar.

Målet gjorde at det ble spilleforlengelse og der var det Storhamar som trakk det lengste strået. Sander Solem fikk fritt leie inn i Oilers sin sone og skar inn fra kant før han tredde pucken rundt Holm.

Dermed endte Oilers sin seiersrekke på åtte strake seiere.

KAMPFAKTA

Storhamar – Stavanger Oilers 5-4 (3-3, 1-0, 0-1, 1-0)

Fjordkraftligaen, 20. serierunde

CC Amfi: 3.019 tilskuere

Mål: 1-0 Rasmus Ahlholm (E. Olsen)(00:14), 2-0 Samuel Solem (E. Olsen)(04:56), 3-0 Eskild Bakke Olsen (Elvsveen, Solem)(06:35), 3-1 Anders Tangen Henriksen (Ulriksen, Berg-Paulsen)(15:41), 3-2 Dan Kissel (Burton, Rokseth)(16:30), 3-3 Jarrett Burton (Rokseth, Kristiansen)(19:15), 4-3 E. Olsen (23:03), 4-4 Tommy Kristiansen (Lefebvre, Kissel)(58:38), 5-4 Solem (61:03)

Utvisninger: 3x2 min – 2x2 min

Skudd: 22 – 35

Hoveddommere: Christian Bo Persson og Marcus Vinnerborg

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Daniel Rokseth og Kristian Østby

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Tommy Kristiansen

2. rekke: Magnus Hoff, Rob Bordson og Markus Søberg

3. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Christoffer Karlsen

4. rekke: Noah Aarthun, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen