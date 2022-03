Haaland fikk ros for gest. Så ble han sparket ut av kampen.

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Erling Braut Haaland både scoret og delte broderlig i Norges storseier. Men stjernespissens kveld tok en blodig vending.

Da Norge fikk straffe, ga Erling Braut Haaland ballen til veteranen Joshua King. Her får han takken.

NORGE-ARMENIA 9–0

Besatt av å score mål.

Slik har superstjernen Zlatan Ibrahimovic beskrevet Erling Braut Haaland.

Han har lagt merke til at nordmannen aldri nøyer seg med ett mål. Han vil helst ha to, tre eller til og med fire mål.

Da Norge knuste Armenia med 9-0 tirsdag kveld, ble det to Haaland-mål. Det var lett å se hva Zlatan mente.

Tilskuerne fikk imidlertid se en annen side av Haaland også. Da Norge fikk straffe før pause, styrtet Haaland mot ballen. Men det var ikke for egen skyld. Han ga ballen til Joshua King, som ikke hadde scoret for landslaget på to og et halvt år.

– Det er hvert fall langt fra nykker, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

– Han viser at han er en lagspiller, legger han til.

– Stort av Haaland

Etter at King trillet ballen i mål, gikk han bort og kysset Haaland på nakken. Begge smilte etter gesten.

– Det var stort av Haaland, kommenterte TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Haaland har igjen vært et heftig diskusjonstema under landslagssamlingen. På grunn av overgangsspekulasjonene som har oppstått, har han blitt skjermet fra å svare på spørsmål fra journalister. Det har vært delte meninger om grepet.

Tirsdag kveld viste han hvert fall hvorfor storklubber vil ha ham.

Før Kings straffemål hadde Haaland allerede forsynt seg. Etter en løftet pasning fra Mohamed Elyounoussi hoppet Haaland opp og nærmest hallingsparket ballen i mål.

Sparket ut av kampen

Da Norge varmet opp, hørte man barnestemmer rope «Haaland, Haaland, Haaland». Da han lå nede underveis i kampen, var det som om folk flest så mot Haaland, ikke på spillet. Det kom et forventningens brus hver gang Haaland løp med ballen, noe som én gang endte med et rødt kort til Armenia.

Det var langt fra en isolert hendelse.

Armenia-laget, ledet av den spanske ringreven Joaquín Caparrós, hadde en åpenbar plan: Stopp Haaland.

Og de gikk hardt til verks. Uansett hvor han fikk ballen, og hvor han var på vei, ble Haaland raskt sparket ned.

I pauseintervjuet med TV 2 reagerte Norges assistenttrener Kent Bergersen på Armenias fremgangsmåte. Ståle Solbakken mente noen av taklingene var «drøye», men satte samtidig pris på at Armenia ikke hadde en snill inngang til treningskampen.

– Jeg synes ikke det var noen voldelige taklinger, sier Armenia-trener Caparrós.

– Dette er en spiller (Haaland) man må passe på ekstra mye, legger han til.

Etter at Haaland pirket inn sitt andre mål for dagen, ble han liggende og vri seg. Han ble taklet akkurat i avslutningsøyeblikket. Borussia Dortmund-stjernen kom aldri ut på banen i andre omgang. Ståle Solbakken gjorde imidlertid sitt for å berolige spissens fans.

– Han så skuffet ut i øynene da jeg sa han skulle byttes ut. Så han har det ikke vondere enn det, sier Solbakken og smiler.

Her forlater Erling Braut Haaland banen etter å røff behandling fra armenske spillere.

Målfest

Det var langt fra bare Haaland Armenia slet med på Ullevaal.

Etter straffen fylte Joshua King på med to mål til, en kraftig heading og en litt klumsete avslutning fra kort hold.

Kristian Thorstvedt, som regel blant Norges mest målfarlige, skjøt ballen utagbart i hjørnet før pause.

Andre omgang handlet om hvem flere som skulle slutte seg til målfesten. Mats Møller Dæhli bredsidet inn 7–0-målet ti minutter før slutt. Så headet Alexander Sørloth inn 8–0 , før samme mann skled inn 9–0 rett etterpå.

«Unnskyld til tilhengerne våre», sa Armenia-trener Caparrós etterpå.

Dette ble det norske herrelandslagets største seier siden 10–0 over San Marino i 1992.

Et Armenia med ti mann bød på spak motstand. Det ble en enkel treningskamp for Norge. Men neste gang spillerne samles, er det mer alvor.

For i juni begynner Nations League, der Norge møter Serbia, Sverige og Slovenia.