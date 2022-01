Krist­offersens vei til OL: – Det er ekstremt slit­somt

Henrik Kristoffersen er hjemme i Salzburg og forbereder seg til OL, men før avreise til Kina er det et voldsomt testregime han må gjennom. Det tærer på.

SMITTE-STRESS: Henrik Kristoffersen forteller om en hverdag som er nærmest uvirkelig for folk flest med corona-tester annenhver dag og et enormt stressnivå rundt å holde seg frisk.

– Det er slitsomt. Det er ekstremt slitsomt. Og jeg er like usikker hver gang jeg tar testene og venter på resultatet, sier Henrik Kristoffersen til VG og beskriver nervøsiteten:

– Når du er på dopingkontroll så vet du jo om du har gjort noe dumt eller ikke, mens nå har du ikke snøring. Folk er jo positive uten å ha symptomer og føler seg friske. Det er helt kaos hele greia. Det er litt mer enn hva man skulle forventet.

Teknikeren er en av de største favorittene til å ta gull i både slalåm og storslalåm under lekene i Beijing. Kristoffersen har VM-gull i storslalåm fra Åre 2019, men mangler et mesterskapsgull i slalåm.

Likevel er ikke OL hans største fokus denne sesongen. Det er jakten på verdenscupseierne som frister mest.

Fakta Henrik Kristoffersen i OL: Sotsji 2014: Slalåm – bronse Storslalåm – 10.-plass Pyeongchang 2018: Slalåm – DNF2 (ledet etter førsteomgang) Storslalåm – sølv Les mer

– Jeg er mer sulten på flere verdenscupseiere enn akkurat det gullet i slalåm, det er jeg. Men selvfølgelig når du kommer til OL må man gjøre alt en kan for å gjøre det best mulig. Både i verdenscup og i OL er det tre ting som betyr noe: første-, andre- og tredjeplass, sier Rælingen-løperen.

– Jeg får prøve å kjøre så bra på ski som mulig, og jeg får ikke gjort noe mer enn det. Og så sa vel den gamle hopptreneren Mika Kojonkoski at «normal is good enough». Og jeg tror det er litt riktig for de aller fleste, legger han til.

Men for å i det hele tatt kunne komme inn i Kina og får konkurrert i lekene, er det et voldsomt testregime som må gjennomføres.

Fakta OL-troppen i alpint: Menn: Lucas Pinheiro Braathen

Timon Haugan

Aleksander Aamodt Kilde

Henrik Kristoffersen

Atle Lie McGrath

Adrian Smiseth Sejersted

Sebastian Foss Solevåg

Rasmus Windingstad

Kjetil Jansrud

Fabian Wilkens Solheim Damer: Mina Fürst Holtmann

Ragnhild Mowinckel

Thea Louise Stjernesund

Maria Therese Tviberg Les mer

KLINTE TIL: Henrik Kristoffersen klinte til med VM-gull i storslalåm i 2019. På veien har kjæresten, Tonje Barkenes (t.h.), ofret mye. Nå kanskje mer enn noen gang grunnet smitterisikoen.

– Jeg testet meg i går, lørdag, to tester på torsdag, tirsdag, mandag og fredagen før der igjen. Også blir det ny test i morgen og én innen 96 timer innen avreise og en til 72 timer før avreise. Og så skal vi sikker teste oss når vi lander i Kina og hver dag i Kina og, forteller alpinesset.

Og det er ikke bare han selv det går utover. Samboer, Tonje Barkenes, har måttet droppe jobb mens Kristoffersen har vært hjemme. Det har også hans mor når hans far har vært hjemme og samboeren til treneren hans, Andreas Hjellum Alfredsen.

– Vi har spist frokost på rommet hver dag, og når vi spiser har vi egne rom vi spiser på så vi ikke spiser i matsal. Buffet på hotellet og sånt er helt uaktuelt. Jeg gjør ingen bilder eller autografer til noen, fordi det er for stor risiko. Jeg er ikke sosial på noen måte, og jeg tror ikke jeg har vært i butikken siden før jul. Det er stort sett å gå på trening, sitte på rommet og holde seg rundt de som er i støtteapparatet, forteller han.

MUNNBIND PÅ: Henrik Kristoffersen tar alle forholdsregler for OL i Beijing i februar. Og det har blitt en vanesak å se Rælingen-gutten med munnbind på nesten uansett hvor han går.