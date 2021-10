Zlatan med mål og selvmål i første kamp fra start siden mai

Zlatan Ibrahimovic scoret for begge lag da han spilte fra start i Serie A for første gang på nesten et halvt år. Milan vant så vidt mot ni Bologna-spillere.

Zlatan Ibrahimovic får instrukser fra Milan-trener Stefano Pioli i sin første Serie A-kamp på fem og en halv måned. 40-åringen scoret for begge lag i 4-2-seieren.

Det endte 4-2 til gjestene etter to sene mål. Ibrahimovic fastsatte selv resultatet.

40-åringen var i Milans startoppstilling for første gang siden 9. mai, etter å ha kvittet seg med skaden som kostet ham slutten av forrige sesong, sommerens EM-sluttspill og begynnelsen av denne sesongen.

Det begynte bra, da han spilte fram Rafael Leão til ledermålet etter et kvarter. Det så mørkt ut for hjemmelaget Bologna da midtstopper Adama Soumaoro fikk rødt kort noen minutter senere, og Milan-kaptein David Calabria doblet ledelsen før pause.

I det 49. minutt rotet Ibrahimovic det til på defensiv dødball. Nicolas Dominguez slo inn, og svensken stusset ballen i eget mål. Det inspirerte Bologna, som bare tre minutter senere utlignet ved Musa Barrow.

I det 58. minutt fikk Bologna-kaptein Roberto Soriano marsjordre for en stygg stempling, og hjemmelaget måtte spille den siste drøye halvtimen med ni mann.

Milan slet likevel med å avgjøre, men i det 84. minutt kom ledermålet signert Ismael Bennacer. I siste ordinære minutt gjorde Ibrahimovic 4-2 med assist fra samme Bennacer.