Torkelsen scoret hattrick mot Nedstrand 7er lag

Nedstrand 7er lag gikk på sitt tredje tap på rad da klubben røk 2-5 for Rubbestadnes 2 i 7. divisjon tirsdag. Jørgen Sørvik Torkelsen scoret tre av målene.

Nedstrand 7er lag tok ledelsen da Benjamin Fitjar satte inn 1-0 etter bare ti minutter, men Torkelsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 24 minutters spill. Rubbestadnes 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 ett minutt senere, men tre minutter før pause scoret Fitjar for Nedstrand 7er lag. Rett etterpå tok Rubbestadnes 2 ledelsen igjen ved Filip Ims Nygård.

Rubbestadnes 2 var suverene i andre omgang

Torkelsen laget hattrick da han ordnet 4-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Martin Habbestad Larsen økte ledelsen da han satte inn 5-2 ti minutter ut i andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-5.

Ble værende på andreplass

Nedstrand 7er lags William Aksland pådro seg gult kort.

Etter tirsdagens kamp er Nedstrand 7er lag på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Rubbestadnes 2 er nummer to med 15 poeng.

Nedstrand 7er lag spiller neste kamp mot Bømlo 19. oktober, mens Rubbestadnes 2 møter Bømlo 26. oktober.

