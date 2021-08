Borteseier for Sandnes Ulf over Klepp

Sandnes Ulf slo Klepp 3-2 på ØsterHus Arena i J15 Elite, rogaland. Det var Klepps første tap denne sesongen.

Etter kun to minutters spill tok Sandnes Ulf ledelsen ved Frida Jørstad, og Frida Svarstad Hebnes doblet ledelsen for Sandnes Ulf da hun satte inn 2-3 etter 28 minutter. Ti minutter senere reduserte Melissa Reime til 1-2 for Klepp.

Sikret seieren

Karina Selvig Hatteland sørget for Sandnes Ulf-jubel da hun satte inn 2-3 noen minutter etter pause. Etter ett kvarter av andre omgang reduserte Klepp ved Sarah Sinclair Ege.

Ny runde - nye muligheter

Etter torsdagens kamp er Klepp på andreplass på tabellen med null poeng, mens Sandnes Ulf er nummer fire med tre poeng.

Klepp spiller neste kamp mot Bryne 8. juni, mens Sandnes Ulf møter Bryne 2. september.

