Hvordan havnet egentlig Messi i Paris? Fire spørsmål og svar om kaoset.

Lionel Messi ser ut til å bli Paris Saint-Germain-spiller. Slik har det skjedd.

Tirsdag var Lionel Messi på plass i Paris. PSG har annonsert at det vil holdes en pressekonferanse onsdag 11.00.

Pål Strande Gamlemoen Journalist

Publisert: Publisert: I dag 17:32

Bildene av en gråtende Messi gikk verden rundt. Mannen mange ser på som tidenes beste fotballspiller, var fullstendig knust da han fra Barcelonas pressepodium fortalte om at han var ferdig i klubben han har tilhørt siden han var 13 år gammel.

Onsdag ventes det at han presenteres som Paris Saint-Germain-spiller.

Men hvordan er det blitt slik at argentineren må forlate Barcelona – mot både spillers og klubbs ønske?

Hvorfor må Messi forlate Barcelona?

De siste årene har det gått mange rykter om Messis kontraktssituasjon. I fjor var det en reell frykt for at han kom til å forlate Barcelona. Da skal argentineren ha vært misfornøyd med ledelsen i klubben. Forholdet med daværende president Josep Maria Bartomeu var ikke godt, men i vår ble Joan Laporta valgt til sin andre presidentperiode i klubben. En viktig oppgave for ham var å fornye Messis avtale, ettersom den utløp i sommer.

Barca-ledelsen og Messi skal ha blitt enige om en fem års forlengelse. Problemet var at økonomiske problemer gjorde at klubben ikke hadde lov til å registrere nye spillere, grunnet den spanske ligaens regler. Problemene er så store at utveien er blitt som den er blitt.

Hva har skjedd med Barcelonas økonomi?

Koronaviruset har rammet klubbene hardt. I tillegg har Barcelona brukt mye penger på spillere de siste årene. Philippe Coutinho og Antoine Griezmann er kun to av flere spillere som har kommet for store summer. Samtidig har ikke klubben klart å få inn nok penger. En gjeld på rundt 13 milliarder kroner er en skrekkelig fasit.

Grunnet økonomiske regler i den spanske ligaen, også kalt La Liga, måtte Barcelona kutte kostnadene sine i sommer. Klubbene i Spania får ikke overgå et lønnsnivå på 70 prosent av inntektene. Ifølge Laporta ville Barcelona ligget på 110 prosent med Messis nye avtale, til tross for at stjernen takket ja til å halvere lønnen sin.

Dermed har de en enorm økonomisk ryddejobb foran seg, også uten at de må lønne Messi.

På Barcelonas hjemmebane Camp Nou har de allerede begynt å fjerne bilder av Messi. Klubben må fortsatt rydde opp i økonomien for å registrere noen av sommerens nysigneringer, som Sergio Agüero og Memphis Depay.

Hvorfor ikke bare spille gratis?

Nøyaktig hva som ble sagt i kontraktsforhandlingene mellom Messi og Barcelona, er uvisst.

Noen har stilt spørsmål ved om han ikke bare hadde kunnet gå ned enda mer i lønn – eller spille gratis.

Så lett er det imidlertid ikke.

Barcelona skal aldri ha foreslått noe slikt. Det ville heller ikke vært mulig for ham å gå ned mer enn 50 prosent i lønn. Det er nemlig forbudt etter spanske lover som skal forhindre økonomisk manipulering.

Og ettersom Messis kontrakt utløp i månedsskiftet juni-juli, måtte han blitt registrert som ny spiller. Igjen ville Barcelonas allerede for store lønnsbudsjett satt en stopper for det.

Noen mener La Liga-president Javier Tebas ville vært bedre tjent ved å lette på reglene for å la Messi, ligaens store trekkplaster bli, men spilleren selv har forsøkt å tone ned en eventuell konflikt.

– Jeg vet det ikke er mulig for La Liga grunnet klubbens gjeld. Klubben kan ikke få mer gjeld. Jeg har ikke noe vondt å si om Tebas, sa Messi på pressekonferansen da han tok farvel.

Fakta Lionel Messi Født 24. juni 1987 i Argentina. Har spilt for Barcelona hele karrieren. Debuterte for A-laget i 2004. Scoret 672 ganger på 778 kamper for Barcelona. Vant ligaen ti ganger, den spanske cupen syv ganger og Champions League fire ganger. Har også vunnet Gullballen seks ganger. Les mer

Hva nå?

Tirsdag var det fest blant PSG-tilhengerne da Messi ankom Le Bourget-flyplassen i Paris. Tidligere på dagen hadde hans far og agent fortalt La Sexta at han skulle signere for PSG.

Den Qatar-eide klubben er én av ytterst få som har råd til å betale Messis lønn i fotballverdenens nåværende økonomiske klima. I Paris vil han ifølge flere medier tjene rundt 300 millioner kroner i året (etter skatt). Avtalen er på to år, med mulighet for et tredje.

Rent sportslig vil han nok også tenke at spill der gir gode muligheter for å vinne en ny Champions League-tittel, for han vil danne et giftig angrep sammen med kompisen Neymar og kanskje Kylian Mbappé, dersom sistnevnte blir i klubben.

For PSGs eiere ligger det også en stor kommersiell motivasjon bak avtalen: Å ha Messi som reklameplakat før neste års VM i Qatar, vil være gunstig for interessen til det som allerede er et utskjelt mesterskap.

Kilder: Reuters, The Athletic, The Guardian, France 24, New York Times

Det var mange PSG-fans som ville få et glimt av Messi da han landet på Le Bourget-flyplassen nord for Paris sentrum.