Haugesunds verste start på 24 år: – Jeg blir urolig

LILLESTRØM (VG) Haugesund har ikke gjort en like dårlig seriestart siden Jostein Grindhaug selv spilte i 1998. Treneren kjenner krisen nærme seg etter fire strake tap.

– Jeg blir urolig av fire tap, svarer Grindhaug på VGs spørsmål etter et nytt surt nederlag.

1–0-tapet på Åråsen med Holmbert Fridjonssons scoring i det 88. minutt følger opp 0–1-tapet hjemme for Strømsgodset 2. påskedag. Også da kom avgjørelsen i de siste 10 minuttene.

– Det er vanskelig brekke seg ut av det. Du får ingenting gratis. Du må jobbe ekstra for å få noe igjen og der er vi ikke, forklarer Grindhaug.

49-åringens navn er synonymt FK Haugesund. Han spilte da klubben var to år i eliteserien på 1990-tallet og trente FKH tilbake i eliteserien i 2009.

Nå har vestlandsbyen med 37.400 innbyggere lag i øverste divisjon i sesong nummer 13 på rad. Samtlige med Grindhaug som trener eller sportsdirektør.

Men seriestarten har vært alt annet enn lovende. Med tap for Sandefjord og Vålerenga i tillegg til Strømsgodset og Lillestrøm:

Null poeng etter fire kamper har ikke Haugesund opplevd i eliteserien siden 1998. Da med Grindhaug på banen. Det endte med nedrykk. Haugesund fikk en dårlig start med bare to poeng etter fire kamper i 2015 og 2014, men klarte seg greit begge år.

– I fotball er det lite tilfeldigheter. Vi var ikke gode nok før sesongen og har dratt med oss litt rusk inn i serieåpningen. Vi henger etter, fastslår Grindhaug og sier at FKH for øyeblikket er «sementert i bunn».

I tapet mot serieleder Lillestrøm ble Haugesund spilt lave før pause, men forsvarte seg godt, dro tempoet ned og snudde momentum i kampen etter hvilen. Treneren kaller det et lyspunkt. Men poeng ble det ikke.

– Vi var det beste laget i 2. omgang på en tøff arena. Så jeg er fornøyd med prestasjonen, sier han.

– Det er klart det er kjipt. Men dette kunne vippet begge veier. Litt uflaks, mener veteranspiss Alexander Søderlund og kaller Haugesunds taktikk med å trekke tempoet kraftig ned for «smart».

De fleste frispark, cornere og innkast ble tatt i «sirup». Til slutt fikk keeper Egil Selvik gult kort for å hale ut tiden.

Lørdag venter formsterke Viking i Stavanger. Søndag påførte de Bodø/Glimt det første serietapet siden 30. juni i fjor.

– Det er helt ok at den kampen kommer nå. Det er greit å møte kanonene når vi sliter. Vi må spille på oss gode prestasjoner. Det får vi en full mulighet for mot Viking. Det er lokalderby og litt hipp som happ hvor du ligger på tabellen, sier Grindhaug.

Haugesund har blitt tappet for nøkkelspillere som Benjamin Tiedemann Hansen (Molde), Niklas Sandberg (Viking) og Alexander Stølås (Sandnes-Ulf).

– Det har sikkert noe å bety, men med tiden kommer det til å bli bra. Det er bare å stå i det, sier Søderlund som fortsatt ikke har scoret mål denne sesongen.

– Føler du deg overbevist om at dere klarer å snu dette?

– Skal jeg svare nei da eller, spør Søderlund.

– Men det er en krevende situasjon med fire tap og null poeng?

– Det er klart det. Men vinner vi en kamp, så er plutselig mye snudd igjen. Det er ennå tidlig, men vi er nok bak der vi skulle vært, slår 34-åringen fast.