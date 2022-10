Ramsland og Sandnes Ulf i storform før kvalik: - Fansen ga oss en boost

Martin Ramsland ble helten med to scoringer da Sandnes Ulf slo Bryne i et herlig lokalderby på Bryne stadion lørdag. Nå håper de lyseblå på like entusiastisk støtte fra fansen i første kvalikkamp mot Kongsvinger.