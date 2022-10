Dette har overrasket Guardiola om Haaland

Manchester City-manager Pep Guardiola avslører hva som har overrasket ham mest etter Erling Braut Haalands overgang fra tirsdagens motstander i Champions League, Borussia Dortmund.

I TROPPEN: Erling Braut Haaland på mandagens trening med Manchester City.

– Han er så smart i det rette øyeblikk, sier Guardiola.

– Jeg visste ikke hvor god han var til å bevege seg på små rom i boksen, han scorer mye i boksen.

– Han trekker seg vekk for å være nærmere målet. Slike øyeblikk er ikke lette for en spiss.

Pep Guardiola fikk naturlig nok flere spørsmål om Haaland på pressekonferansen i Dortmund mandag kveld. Et av spørsmålene handlet om at nordmannen kan ta ferie mens de fleste andre stjernene er opptatt med VM:

– Han kommer sikkert til å være i Marbella eller Norge. Jeg er sikker på at han gjerne ville ha vært i VM, men han har et hus i Marbella der han spiller golf. Forhåpentlig drikker han ikke for mye, spiser mye - og kommer tilbake i god form, sier Guardiola med et bredt smil.

Han legger til at det kan komme til å bli VM på Haaland og Norge neste gang - eller kanskje EM allerede om to år.

– En av de første

City-sjefen roser også Haalands arbeidsmoral:

– Han er en av de første som kommer på treningssenteret om morgenen og en av de siste til å dra om ettermiddagen. Han tar vare på kroppen og lever som en profesjonell fotballspiller må gjøre, sier City-sjefen om jærbuen.

– Her i Dortmund kunne han ikke spille hele tiden. Takket være leger og fysioterapeuter hos oss har han nå vært i stand til å spille hver fjerde dag. Det er viktig både for oss og for ham.

BEUNDRER HAALAND: Pep Guardiola jubler med sin norske spiss under møtet med Crystal Palace.

Pep Guardiola mener at det ikke er noen forskjell på de aller beste spillerne i dag og tidligere når han blir spurt om å jobbe med dagens toppspillere i City sammenlignet med Barcelonas stjernelag som han også var trener for.

Her er stillingen i gruppen foran morgendagens kamper

– Det er ingen forskjell. Den gode er den gode. Den eneste forskjellen nå er mobiltelefonene i garderoben, men bortsett fra det er det det samme. Som 60-tallet, Cruyff, Beckenbauer, gode spillere overalt. Ingenting endrer seg, sier Manchester City-manager Pep Guardiola foran tirsdagens Champions League-kampen i Dortmund.

Holder ikke med 99 prosent

Lagkompis og forsvarsspiller Rúben Dias mener at det ikke holder å være 99 prosent om du skal stoppe Erling Braut Haaland.

– Erling er nok en av få der du må stå 100/0 mot han. Er det 99, så scorer han, sier Dias på Citys pressekonferanse i Dortmund mandag kveld.

Manchester City vet at de trenger bare ett poeng i Dortmund tirsdag for å sikre seier i gruppe G i Champions League.

Borussia Dortmund ligger i øyeblikket an til å følge City til åttendedelsfinalene etter nyttår.

Tirsdag møtes de i storstua i Dortmund.

Da lagene møttes på Etihad Stadium den 14. september, tok Dortmund ledelsen ved Jude Bellingham, men på tampen utlignet først City ved John Stones og så avgjorde Erling Braut Haaland med en kunstscoring til 2–1.

Borussia Dortmund-Manchester City og Sevilla-FC København spilles tirsdag. Her er stillingen i gruppen:

– Det er bare positive følelser for Erling. Han var en fantastisk spiller på banen, på trening og i garderoben, sa Dortmund-trener Edin Terzić på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Jeg ser frem til tirsdag. Det er en spesiell kamp foran oss, uttalte Haaland selv i sosiale medier lørdag kveld.

– Vi har stor respekt for Borussia Dortmund, sier City-sjef Pep Guardiola på pressekonferansen mandag.

– Vi må spille på vårt beste for å slå dem.

PS: Manchester City må stille uten suspenderte Sergio Gomez.