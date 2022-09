Solbakken med overraskelser

Molde-angriperen Ola Brynhildsen og den ferske Spania-proffen Jørgen Strand Larsen får begge sjansen i Ståle Solbakkens tropp til kampene mot Slovenia og Serbia.

Ola Brynhildsen har hatt en god periode i Molde.

Midtstopper Stefan Strandberg er med i landslagssjef Ståle Solbakkens ferske tropp til de to neste nasjonsligakampene.

Det ble klart da Solbakken presenterte laget under en pressekonferanse på Ullevaal mandag.

Strandberg haltet av banen etter en snau time i eliteseriekampen mot Kristiansund søndag.

Tilbake er også Elabdellaoui som har slitt etter at han skadet øyet. Han ble uttatt til en tropp tidligere i år, men måtte melde forfall.

Landslaget skal møte Slovenia borte 24. september og Serbia hjemme tre dager senere i nasjonsligaen.

Verken Sverige (3 poeng) eller Slovenia (2) kan ta igjen Norge på tabellen. Gruppevinneren blir enten Norge (10 poeng) eller Serbia (7).

Dersom Norge vinner borte mot Slovenia 24. september og Serbia samtidig avgir poeng mot Sverige, vil Norge være gruppevinner før serberne kommer til Ullevaal. Uavgjort for Norge og serbisk tap vil gjøre samme nytten.

Jørgen Strand Larsen (til venstre) har fått en god start i Celta Vigo.

Fakta Troppen Ørjan Nyland - klubblø

Andre Hansen - Rosenborg

Sten Grytebust - Aalesund

Marcus Holmgren Pedersen - Feyenoord

Julian Ryerson - Union Berlin

Birger Meling - Rennes

Fredrik Bjørkan - Hertha Berlin

Omar Elabdellaoui

Stefan Strandberg - Vålerenga

Leo Skiri Østigård - Napoli

Andreas Hanche-Olsen - Gent

Kristoffer Ajer - Brentford

Stian Gregersen - Bordeaux

Patrick Berg - Bodø/Glimt

Martin Ødegaard - Arsenal

Sander Berge - Sheffield United

Morten Thorsby - Union Berlin

Fredrik Aursnes - Benfica

Kristian Thorstvedt - Sassuolo

Mohamed Elyounoussi - Southampton

Mats Møller Dæhli - Nürnberg

Ola Brynhildsen - Molde

Alexander Sørloth - Real Sociedad

Erling Braut Haaland - Manchester City

Joshua King - Fenerbache

Jørgen Strand Larsen - Celta Vigo Kampen mot Slovenia spilles lørdag 24. september i Slovenia. 27. september venter Serbia på Ullevaal. Les mer

Thiago Holm på U-landslaget

Vålerenga-talentet Odin Thiago Holm (19) er inkludert i landslagets U21-tropp for første gang. Han har tatt Eliteserien med storm den siste tiden.

Mandag var han på trener Leif Gunnar Smeruds liste over navn som skal møte Sveits og Spania i treningskamper.

Holm har slitt med skader i en periode, men den siste tiden har han vært helt sentralt for et Vålerenga-lag som har vært i svært god form. Holm har spilt aldersbestemte landskamper for Norge på alle alderstrinn fra G15 og oppover. Han står oppført med én landskamp for G19-laget.

Også Tromsøs August Mikkelsen får sjansen.

Mikkelsen har levert fem mål og fire målgivende pasninger for Tromsø i Eliteserien denne sesongen. Han scoret nylig to mål i 4-3-seieren over Rosenborg, og mot Bodø/Glimt søndag scoret han på et fantastisk frispark, men måtte gå av til pause. Likevel er han klar for spill.

U21-laget har kvalifisert seg til EM til sommeren neste år.