Aftenbladet overtar Rogalandscupen: – Skal bli vår Champions League

Med kunnskap, engasjement og lidenskap skal Aftenbladet børste støv av Rogalandscupen og servere direktesendt lokalfotball gjennom hele sesongen.

Her jubler Ganddal for seieren i årets Rogalandscup. Laget fra 5. divisjon slo Varhaug fra 4. divisjon 6–3 i finalen. Ganddal scoret på straffesparket de fikk før kampen.

Rogaland Fotballkrets og Stavanger Aftenblad har inngått en avtale om at mediehuset overtar tv-rettighetene til turneringen som har hatt navnet Obos-cupen de siste årene.

Avtalen er i første omgang 3-årig og innebærer at Aftenbladet skal sende en lang rekke oppgjør fra turneringen fra og med kommende sesong.

– Vi ønsker å skape så mye kjekk og positiv oppmerksomhet rundt lokalfotballen som mulig. Der har Aftenbladet gjennom sin satsing de siste årene vist at de er i førersetet både redaksjonelt og med streaming av kamper, sier daglig leder Erik Løland i Rogaland Fotballkrets.

Håper på større deltakelse

Rogalandscupen har en lang og stolt tradisjon her i regionen. Turneringen har pågått siden Ulf slo Vidar 3–0 i den aller første finalen i 1959.

I utgangspunktet kan alle klubber i alle divisjoner melde seg på og delta, men de siste årene har ikke storlag som Viking, Sandnes Ulf og Bryne deltatt.

I år var det 36 påmeldte lag i seniorklassene. Ganddal slo Varhaug 6–3 i finalen for menn, mens Tonstad slo Skjoldar 4–3 i finalen for kvinner.

Fotballkretsen håper på større deltakelse når turneringen nå får ny innpakning og en helt annen oppmerksomhet.

I dag er Rogalandscupen åpen for:

13-årsklassen gutter/jenter (kan ikke streames grunnet personvernregelverket)

14-årsklassen gutter/jenter (kan ikke streames grunnet personvernregelverket)

15-årsklassen gutter/jenter

17-årsklassen gutter jenter

19-årsklassen gutter

Senior menn/kvinner

Straffespark før kampen

I Rogalandscupen møtes lag fra forskjellige divisjoner. Turneringen innledes med et gruppespill som går gjennom våren/sommeren. Om høsten møtes lagene som går videre til cupspill. Det hele kulminerer med finalekamper i alle klassene.

En av tingene som er sjarmerende og sørger for ekstra spenning, er at det lavest rangerte laget før avspark blir tildelt ett straffespark for hver divisjon som skiller klubbene.

– Det vil være kjempebra om Rogalandscupen kan få et løft med den flotte rammen Aftenbladet pakker kampene og fotballen inn, sier Erik Løland, daglig leder i fotballkretsen. Her sammen med Aftenbladets Stig Nilssen (i midten) og Lars Fisketjøn i kretsen.

– Det gir turneringene en ekstra vri og vil sørge for mange kjekke og spennende lokaloppgjør. Det vil være kjempebra om også Rogalandscupen kan få et løft med den flotte rammen Aftenbladet pakker kampene og fotballen inn i, sier Løland om rettighetene flere aktører ville ha.

Aftenbladet har planer og ideer

Aftenbladets sportsleder, Stig Nilssen, er veldig glad for å ha sikret tv-rettighetene til turneringen.

Han sier de har opplevd stor suksess med lokalfotballen de siste årene - og setter stor pris på den entusiasmen og gleden satsingen har utløst rundt i distriktet.

– Ettersom tv-rettighetene til all seriefotball både i Rogaland og hele landet er solgt til TV 2 og Amedia de kommende sesongene, var det viktig å få på plass en avtale som gjør at vi kan fortsette å formidle direktesendte kamper med engasjerte og kunnskapsrike kommentatorer, nyheter, nærhet og de kule og kuriøse historiene, sier Nilssen.

Han røper at Aftenblad-sporten allerede har store planer for at Rogalandscupen igjen skal bli en turnering med prestisje, temperatur og stor oppmerksomhet. Planen er å sende kamper fra turneringen starter til vinnerne er kåret.

Målet er at så mange lokale klubber som mulig skal ha lyst til å melde seg på.

– Vi skal ligge tett på kampene og klubbene fra hele regionen fra tidlig vår fram til finalene på vinteren. Vi ser for oss direktesendt tv-trekning av puljene og har planer om å gjøre noe ekstra rundt finalekampene. Nå skal vi sammen med kretsen jobbe fram et konsept hvor vi beholder det beste fra Rogalandscupen samtidig som vi krydrer den med en del nytt. Vi skal gjøre Rogalandscupen til vår egen Champions League, understreker Nilssen.