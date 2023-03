Bild: Tuchel blir ny Bayern-trener

Den tyske storavisen Bild hevder at Julian Nagelsmann (35) sine dager som trener for Bayern München er talte og at Thomas Tuchel (49) overtar.

OVERTAR BAYERN: Thomas Tuchel blir ny sjef i Bayern München, ifølge Bild.

Torsdag kveld skriver Bild sin meget erfarne journalist Christian Falk at Nagelsmann er ferdig i Bayern München med umiddelbar virkning.

Samme avis slår fast at tidligere Dortmund-, PSG- og Chelsea-manager Thomas Tuchel blir ny trener.

SISTE KAMP? Bayern-trener Julian Nagelsmann på sidelinjen i Bundesliga-kampen mot Bayer Leverkusen sist helg.

Seiersvante Bayern München med ti strake seriegull har ikke fått det like enkelt i hjemlige Bundesliga denne sesongen, der de etter 25 kamper ligger ett poeng bak serieleder Borussia Dortmund.

– Dette er ikke Bayern. Så lite driv, mentalitet, duellkraft og selvtillit. Det har jeg sjelden opplevd, sa Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidžić etter 1–2-tapet for Bayer Leverkusen i forrige kamp:

I neste ligakamp – lørdag 1. april – får Bayern besøk av Dortmund.

Bayern München skal også snart spille kvartfinale i Champions League. Der venter Erling Braut Haaland og Manchester City. Kampene spilles 11. og 19. april.

Det blir sannsynligvis uten Nagelsmann på sidelinjen.

Den 35 år gamle tyskeren tok over Bayern München sommeren 2021, og ledet klubben til Bundesliga-tittelen forrige sesong.

