Tour of Norway kommer til Sørlandet i år igjen

To av etappene i årets utgave av Tour of Norway legger turen om Sørlandet.

Marco Haller (t.v) vant og Alexander Kristoff (t.h) kom på tredjeplass under fjerde etappe av Tour of Norway 2022. Etappen gikk fra Hovden til Kristiansand.

Åge Harald Drangsholt Journalist

Det skriver arrangøren i en pressemelding torsdag. Rittet går i pinsen fra 26. til 29. mai.

Rittet starter med en prolog i Bergen fredag 26. mai. Dagen etter starter etappen i Bergen, og har målgang på Hovden.

Den andre etappen starter i Valle, og går over Suleskard til Sirdal, og har målgang i Stavanger. Her får rytterne en brutal stigning opp i over tusen meters høyde.

Den siste etappen skal foregå i Stavanger.

I fjor gikk en av etappene fra Hovden til Kristiansand, da Marco Haller vant og Alexander Kristoff endte på tredjeplass.

Her er etappene i årets Tour of Norway.

Tour of Norway har samlet tusenvis av tilskuere på Sørlandet tidligere.

”Vi er veldig fornøyde med årets løyper. Vi har med to av Norges største byer, med start i Bergen og avslutning i Stavanger. Men vi har også med mindre steder som vi vet vil lage en flott ramme på arrangementet med vakre fjorder og høye fjell, som Hardanger og Setesdal. Det er denne variasjonen som er unik for Norge og som gir løyper og etapper som virkelig vil sette ryttere på en hard prøve, sier Roy Hergreberg i pressemeldingen.

Han er daglig leder i Tour of Norway.