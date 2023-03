Lewis Hamilton bryter med mentaltreneren

Etter syv års samarbeid skilles veiene mellom Mercedes-fører Lewis Hamilton og hans egen mentaltrener og fysioterapeut.

BRYTER: Angela Cullen og Lewis Hamilton bryter et syv år langt samarbeid.

Det bekrefter Hamilton selv på Instagram.

«De siste syv årene har Angela Cullen stått ved min side, og presset meg til å bli den beste versjonen av meg selv. Jeg er en sterkere utøver og en bedre person på grunn av henne», skriver han i innlegget.

Angela Cullen, én av de viktigste personene bak Lewis Hamiltons suksess, har jobbet med den syv ganger verdensmesteren siden 2016.

«I dag håper jeg dere blir med og ønske henne alt det beste idet hun tar neste steg for å følge drømmene sine. Takk for alt «Ang», jeg kan ikke vente med å se hva fremtiden bringer for deg», avslutter Hamilton.

Cullen annonserer det samme på sin egen Instagram-konto.

«Jeg er så takknemlig og velsignet for å ha hatt denne utrolige reisen i Formel 1, og jeg vet at historien min vil fortsette. Takk til Mercedes-Benz-teamet, som har vært familien min de siste syv årene. Og Lewis Hamilton du er tidenes beste. Det har vært en ære og en glede å stå ved din side. Jeg er så stolt av deg og alt du har oppnådd», skriver Cullen.

Denne helgen er Formel 1-sirkuset på plass i Saudi-Arabia og Jeddah – nettopp der Hamilton tok sin siste Grand Prix-seier, i 2021.

Skal du se Formel 1 og mer sport i helgen? Se hva som skjer i VGs sportskalender!

Lewis Hamilton uttalte seg kritisk om sitt eget team etter at han kom på 5. plass i sesongstarten i Bahrain - slått blant annet av Fernando Alonso i Aston Martin. Hamilton uttrykte etterpå at folk i Mercedes-teamet ikke hadde lyttet til ham fram til VM-starten.

MISFORNØYD: Lewis Hamilton var ikke fornøyd med 5. plass i sesongåpningen i Bahrain.

På pressekonferansen i Jeddah gikk briten tilbake på denne uttalelsen.

– I ettertid var det ikke nødvendigvis det beste valget av ord. Jeg mener, det er selvfølgelig tider når du ikke er enig med visse teammedlemmer. Men det som er viktig, er at vi fortsetter å kommunisere, vi fortsetter å trekke sammen, sa Lewis Hamilton ifølge gpblog.com.

Hans kontrakt med Mercedes går ut denne sesongen, og spekulasjonene er i gang om hva som skjer videre.

SJEFEN: Toto Wolff (t.v.) og Lewis Hamilton sammen under fredagens trening i Jeddah.

– Jeg tror ikke at Lewis vil forlate Mercedes, sier teamsjef Toto Wolff etter å ha sett Hamilton og lagkamerat George Russell slite på treningen i Jeddah.

Men han er samtidig klar på at det kan skje:

– Om han vil vinne et nytt mesterskap, må han sørge for at han har bilen for å klare det, og hvis ikke vi kan demonstrere at vi kan gi ham bilen i løpet av de neste par årene, må han lete overalt ellers, sier Wolff ifølge Sky Sports. Han legger til at han ikke tror Hamilton har kommet til det steget ennå.

PS: Max Verstappen var raskest på fredagens andre trening - foran Fernando Alonso og Sergio Perez. Disse tre utgjorde pallen i sesongåpningen i Bahrain - med rekkefølge Verstappen-Perez-Alonso.