ANFIELD: Salzburg-spillerne samlet seg i en ring ute på Anfield-gresset. En av spillerne fikk en ball og la seg ned på bakken og startet å trikse. Lagkameratene og trenerne begynte å klappe, snart jublet de og sparket baller i luften.

Erling Braut Haaland så ut som han nettopp hadde scoret et viktig mål.

Det østerrikske laget nyter tilværelsen i verdens største klubbturnering. Den 19 år gamle jærbuen, som fikk hele Fotball-Europas oppmerksomhet da han scoret tre ganger mot Genk i forrige runde, så ut som han gledet seg enormt til det som skal skje på samme bane onsdag kveld.

Det store spørsmålet inn mot Champions League-kampen – iallfall sett med norske øyne – er om Haaland blir meldt kampklar.

Han har slitt med sykdom siden de tre målene før pause for to uker siden. Det er lungene som har plaget jærbuen, ifølge TV 2.

Trener Jesse Marsch hadde imidlertid gode nyheter på pressekonferansen dagen før kampen.

– Han er frisk og klar for i morgen. Erling er en viktig del av laget, og han har scoret mange mål for oss. Han er en stor trussel. Det vi må vurdere er om han klar til å starte, eller om vi skal bruke ham fra benken, sa Marsch.

På de 15 minuttene av treningen som var åpen for mediene, så det virkelig ut til at nordmannen også var frisk og klar.

JASON CAIRNDUFF / REUTERS

MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Amerikaneren sparte ikke på superlativene da han omtalte sin måljeger. Han fulgte dermed opp Liverpool-sjef Jürgen Klopp, som hadde mye ros til Haaland tidligere på dagen.

– Vi visste i sommer at han hadde mye potensial. Det var en ny trener og nye spillere, og vi merket at gruppen ville bli sterk og at han hadde potensial til å vokse. Han har vært farlig foran mål i hver kamp for oss. Jeg mener han er en veldig viktig spiller for oss, sier Morsch.

Han ser også veldig lyst på nordmannens fotballfremtid.

– Han er så ung. Hvis han fortsetter med en god mentalitet, så finnes det ingen grenser for hvor langt han kan nå.

Klopp: – Gratulerer, Norge!

Tidligere på dagen var det altså Liverpool-sjef Klopp som roste tenåringen som ble født i Leeds.

– Norge har gode fotballspillere, åpenbart, smite han da første, norske journalist spurte om jærbuen.

Klopp fortsatte med å legge ut om den norske spissen.

– Han er en fantastisk spiller. Han er ung, har selvtillit, er rask og ser klar og fokusert ut på banen. Han er en skikkelig trussel. Jeg tror han er på et perfekt sted for øyeblikket. Det er viktig for spillere i den aldersgruppen at du spiller så ofte som mulig på et høyt nivå, og forbereder deg på den neste utfordringen i livet. Det er det han gjør, sa Liverpool-sjefen, før han til slutt la til:

– Gratulerer, fremtiden for norsk fotball er trygg.

Tyskeren ble imidlertid mindre snakkesalig når det var snakk om hvordan Liverpool skal stoppe Haaland.

– Jeg har lagt en plan. Hva den blir får du se under kampen onsdag.