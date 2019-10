Norsk rekordholder etter maratonbragd: – Han er ikke den største

Rundt klokken kvart over ti lørdag morgen løp den 34 år gamle kenyaneren Eliud Kipchoge inn til det hele verden spurte seg om han kunne klare.

Han skulle gjøre et nytt forsøk på å springe et maraton på under to timer. Den magiske grensen ingen noensinne har klart.

Før nå.

Kipchoges offisielle rekord på 2:01:39 forblir stående, da arrangørene i Wien brøt noen av IAFFs regler i rekordjaget. Både forutsetningene for bevegelige drikkestasjoner og ikke-godkjent skotøy løftet frem Kipchoge.

Dessuten var ikke løpet i Østerrike noen konkurranse. 41 «harer» skulle hjelpe Kipchoge frem. Først med en halv kilometer igjen av løpet kom 34-åringen ut for å ta sjarmøretappen alene.

LISI NIESNER / Reuters

Mener en annen er større

– Jeg føler meg bra. Ingen mennesker har begrensninger. Jeg forventer at flere skal klare dette, sa Kipchoge etter løpet og la særlig vekt på sitatet «no limits», noe han også har gjort i oppbyggingen til løpet.

Den norske rekordholderen Sondre Nordstad Moen er imponert. Han har den norske maratonrekorden på tiden 2.05,48. Den ble satt i 2017.

– Det er lett å se på Kipchoge som en gud, men vi skal ikke glemme at han ikke var i nærheten på baneløp for noen år siden. Man skal ikke undervurdere kontinuitet i treningen over mange år. Det slår positivt ut på en maraton, sier Nordstad Moen.

– For meg er Kenenisa Bekele fortsatt den største. Jeg tror ikke han visste at han lå på skjema til rekord med to kilometer igjen. Jeg tror han mistet den på det, fortsetter han.

Michael Sohn / AP

Ønsket seg drømmeduell

29. september skilte to sekunder Bekele fra verdensrekorden i Berlin, da 37-åringen løp inn til 2:01:41 på maratonen i Tyskland,

– At han bare er to sekunder bak etter to og en halv måned med trening, det ødelegger litt av imaget for Kipchoge. Bekele var fem-seks kilo for tung og levde på dårlig hotellmat før han fikk ting på stell, sier Nordstad Moen.

– Jeg sitter her og tenker at jeg skulle ønske vi fikk sett dem mot hverandre i Berlin. Kipchoge har gjort mye rett i sju-åtte år, kanskje alt riktig. Bekele har vært mye opp og ned med skader, sier han.

Nordstad Moen tror Bekele kunne knust rekorden til Kipchoge.

– Får Bekele løpe i samme forhold om et år, kan det godt være at han løper et minutt fortere, sier han og legger til at han er imponert over at Kipchoge leverte varene i Wien.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Tror den magiske grensen kan brytes

Med tjue sekunders margin klarte han kravet hele verden var benket for å se. Folk i den østerrikske hovedstaden klatret i trær i målområdet for å få med seg begivenheten.

– Idrett handler om mye mer enn kroppen, man skal ha hodet med seg også. Kipchoge imponerer med å holde roen med så mye press. Selv om han nok visste at mye skulle gå galt om det ikke skulle gå. Man skal være heldig med forholdene, men Wien var vel et trygt sted, sier Nordstad Moen.

– Er det mulig å klare under to timer i en normal maraton?

– Mulig, men da tror jeg ikke Kipchoge er den som gjør det. Men selvfølgelig, bare at han gjør det under litt enklere forhold, det tror jeg vil endre mentaliteten rundt hva som er mulig i fremtiden. Det er ganske sykt at han springer i 21 kilometer i timen i to timer, sier han.

– Den som eventuelt klarer det må være ekstremt heldig med værforholdene, slår 28-åringen fast.