Røiseland lengter etter gull. Vurderer drastiske grep.

HOLMENKOLLEN: Marte Olsbu Røiseland ble beste norske kvinne da hun endte på fjerdeplass på jaktstarten i Holmenkollen.

Mens herresprinten på fredag var preget av tåke og dårlig sikt, var det rene påskeværet under kvinnerennet som gikk lørdag.

De fremmøtte i Kollen måtte imidlertid se både Røiseland og Tiril Eckhoff skyte bort mulighetene til å havne på pallen. Dermed måtte Røiseland nøye seg med fjerde.

– Av og til er fjerdeplassen veldig skuffende, men i dag følte jeg det var en opptur. Jeg følte jeg ødela mye for meg selv på første stående og at jeg reddet fjerdeplassen med siste stående. I dag er en av de bedre fjerdeplassene.

Å bli nummer fire var nok en liten opptur etter sjetteplassen på sprinten noen dager i forveien.

For etter den sjetteplassen mistet hun muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt. Hun nektet imidlertid å deppe den gang – og det gjorde hun heller ikke etter lørdagens jaktstart.

Den blide 28-åringen var likevel klar på én ting etter rennet:

– Nå er det nok fjerdeplasser.

Hjem fra VM uten individuell medalje

For det som så ut til å kunne bli en fantastisk sesong for Marte Olsbu Røiseland blir etter alt å dømme «bare» en veldig god en.

I desember tok hun sin første verdenscupseier noensinne, da hun gikk til topps i Nove Mesto.

Det fulgte hun opp med seier på samme sted under jaktstarten dagen etterpå. Seier nummer tre kom i Soldier Hollow – like før VM. Dermed reiste hun til mesterskapet i Östersund som favoritt.

Og Røiseland reiste hjem fra VM med tre gull. Alle de kom imidlertid i på stafettene. Dermed ble det ingen individuell gullmedalje for løperen fra Froland.

– Nei, det ble jo ikke det. Jeg føler jeg har hatt en veldig god sesong. Jeg har hatt mine første verdenscupseiere og vært med å kjempe helt oppe sammenlagt. Det ble tre VM-gull, kun den individuelle VM-medaljen som mangler, men det er bra ikke alle blir oppfylt i en og samme sesong.

Sølvet fra fjorårets jaktstart i Pyeongchang-OL er hennes hittil eneste individuelle mesterskapsmedalje.

Kan nedprioritere verdenscupen

Etter jaktstarten i Holmenkollen innrømmet løperen som nå i de flestes øyne er Norges beste kvinnelige skiskytter at tanken på individuell medalje i neste års VM i Anterselva motiverer henne.

– Det er mye jeg har lyst til neste sesong. Det gjør at man blir litt ekstra motivert.

– Jeg føler jeg har hevet meg veldig i år. Jeg hadde absolutt mulighetene i år og, men det er jo ikke bare å bestille det i skiskyting dessverre. Man må være dyktig men også ha en liten dose flaks. Jeg gjorde min beste løp i VM på stafett, og det er jeg fornøyd med. Det blir bare å lære av VM i år, så får man se hva man får til neste år.

Og neste sesong er Røiseland en klar kandidat til å kunne vinne verdenscupen sammenlagt. Det viser posisjonen hennes i årets sammendrag. Hun kan likevel komme til å nedprioritere verdenscupen neste sesong.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det var veldig nære i år. Samtidig blir Anterselva viktig for meg. Det kan hende VM blir prioritert neste sesong. Kanskje jeg må stå over noe verdenscup for å være maksimalt klar til VM. Jeg får diskutere litt med treneren.

Hun lå på tredjeplass i verdenscupsammendraget før sesongens nest siste renn, men mistet den til Anastasia Kuzmina, som vant jaktstarten. Tredjeplassen er likevel vel innenfor skuddhold for Røiseland

– Jeg er selvfølgelig veldig giret på å ta pallen sammenlagt. Det blir et rotterace uten like.

– Den (tredjeplassen, jour.anm.) vil henge høyt. Nå blir det mer spennende enn hva jeg hadde trodd. Det blir kjempetøft i morgen med Kuzmina i så god form. Jeg får henge på så godt jeg kan så jeg tar poengene jeg trenger, la hun til.

Eckhoff glad sesongen nærmer seg slutten

Lagvenninne Tiril Eckhoff var også i realiteten bare et treff unna pallen på jaktstarten. Istedenfor måtte hun ta til takke med sjetteplass.

– Det var kjipt. Jeg er én bom unna pallen. Det var det jeg hadde, men jeg er egentlig bare stolt av det. Jeg «gunna» på og prøvde. Så gikk det ikke helt min vei, men jeg er glad for å ha det med i banken. Det er bare å prøve igjen i morgen, sa Eckhoff.

Eckhoff, som reiste hjem fra Östersund-VM med gull i både stafett, mixedstafett og sølv på jaktstart, føler det er en lettelse at sesongen er ferdig etter søndagens fellesstart.

– Vi begynner å bli slitne hele gjengen. Helsen skranter litt også. Da er det hardt å gå skirenn, i hvert fall på dette føret.

PS: Tyske Denise Herrmann og svenske Hanna Öberg tok de to siste pallplassene på jaktstarten. Synnøve Solemdal ble nummer 22, Thekla Brun-Lie havnet på plassen bak og Ingrid Landmark Tandrevold endte helt nede på 37. plass.