Barcelona slår sprekker: Messis oppførsel under drikkepausen satte fart på ryktene om konflikter

Det er turbulente tider i Barcelona. Snakk om internt kaos tiltar for hver kamp som spilles. – Det er mye som skurrer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lionel Messi og Luis Suárez under en av drikkepausene i Barcelonas skuffende 2–2-kamp mot Celta Vigo sist lørdag. Foto: Lalo Villar, AP / NTB scanpix

Det sier Viasports fotballekspert Petter Veland. Han har i en årrekke fulgt La Liga tett, og i Barcelona ser han en storklubb som har mistet grepet.

– Jeg skal ikke si at det er et skip som er i ferd med å synke, men det er et skip som ha gått ut av kurs. Det er et skip som i veldig mange år hadde en klar kurs, og ved å følge den tok det seg til et veldig fint sted. Nå navigerer Barcelona i masse bølger uten å vite hvor de skal.

I helgen spilte Barcelona nok en dårlig bortekamp, mistet ledelsen og ble holdt til 2–2 av svakt plasserte Celta Vigo. Resultatet ga erkefienden Real Madrid en to poengs luke i tittelracet med seks runder igjen.

Men det var bilder fra drikkepausen halvveis ut i annen omgang som fikk mest oppmerksomhet etter lørdagens kamp. Da prøvde assistenttrener Eder Sarabia å gi Lionel Messi instruksjoner, men ble tilsynelatende oversett av Barcelonas superstjerne. Scenene er bredt omtalt i Spania og internasjonalt.

Quique Setién sammen med Ivan Rakitic under en drikkepause lørdag. Foto: Lalo Villar, AP / NTB scanpix

Styrt av resultater og følelser

På pressekonferansen måtte hovedtrener Quique Setién svare på kritiske spørsmål om sine taktiske valg. Det ble påpekt at Barcelonas spill ble svakere etter at han satte innpå Antoine Griezmann og Arthur Melo. Byttene skal også ha vært et hett tema i garderoben etter kampen.

Setién ble i januar hentet til Barcelona for å erstatte Ernesto Valverde, som fikk sparken etter to og et halvt år i trenerjobben. Da toppet klubben fortsatt La Liga.

– Barcelona er en resultat- og følelsesstyrt klubb. Når de spiller uavgjort mot Celta, plukker man opp sånne ting som at Messi visst nok ikke hører på assistenttreneren. Akkurat det tror jeg er storm i et vannglass, sier Petter Veland.

– Men når det er sagt, så har ikke Setién fått en kjempegod start. Vinner de ikke La Liga, har Barcelona på mange måter byttet trener for ingen nytte.

Petter Veland er kritisk til måten Barcelona driver klubben på. Foto: Øystein Klock, Nent Group

Champions League kan redde sesongen

Mange stiller spørsmål ved Setiéns evne til å takle stjernespillere. Mandag måtte han igjen svare på hvorfor han er skikket til å være Barcelona-trener.

– Det gjør ikke meg noe å innrømme at dette er nytt nivå for meg. Nå forstår jeg mye mer, og jeg må få gjort det jeg må gjøre, sa han ifølge Sport.

Setién har tidligere fått gode skussmål om god fotball i Las Palmas og Real Betis, men 61-åringen har aldri vunnet en tittel som trener. Ryktene vil ha det til at Barcelona-styret allerede er innstilt på å finne en erstatter om sesongen ender uten trofeer.

La Liga-toget har ikke gått, men Veland tviler sterkt på at Barcelona tar igjen Real Madrid. Ved poenglikhet vil sistnevnte vinne på innbyrdes oppgjør. Champions League kan bli redningen.

– Fotballen er enkel. Blir det slik at Barcelona vinner Champions League, er alt bråket glemt. Så brutalt og «enkelt» kan det være. I toppfotballen betyr trofeer absolutt alt, påpeker Veland.

Quique Setién ble presentert som ny Barcelona-trener 14. januar. Her er han sammen med klubbpresident Josep Maria Bartomeu og sportsdirektør Eric Abidal. Foto: Albert Gea, Reuters / NTB scanpix

Stor misnøye

Selv om Barcelona har nytt sportslig suksess og vunnet fire av de fem siste serietitlene, har det i lang tid ulmet på Camp Nou. De siste årene har særlig supporternes misnøye med klubbpresident Josep Maria Bartomeu økt.

De liker ikke retningen Barcelona har lagt seg på. Enkelte vil mene at klubben ikke aner hvor den er på vei.

– Det virker ikke som de internt vet hva de vil. Så har du en president og et styre som tar avgjørelser som, sett utenifra, er vanskelig å forstå. Spesielt de spillerne som har vært i klubben lenge – de katalanske spillerne og Messi – føler dette på kroppen når de ser retningen Barcelona er i ferd med å ta, sier Veland.

I februar var det gnistringer mellom Messi og tidligere lagkamerat Eric Abidal, som i dag er Barcelonas sportsdirektør. I et intervju med avisen Sport antydet Abidal at spillerne ikke jobbet hardt nok under Valverde. Dette fikk Messi til å reagere på Instagram:

«Jeg synes at når han snakker om spillerne, så må han navngi dem det gjelder. Ellers sverter han alle og fyrer opp under spekulasjoner som ikke stemmer».

– Småstygg overgang

Mandag kveld ble Arthurs overgang til Juventus bekreftet. Barcelona opplyser at de får 72 millioner euro for brasilianeren. Samtidig går Miralem Pjanic motsatt vei for 60 millioner euro.

Offisielt er det to separate overganger, men Veland er tydelig på at de henger sammen og er drevet av Barcelonas økonomiske situasjon.

– Arthur/Pjanic-saken er småstygg. Barcelona må komme seg inn i et nytt regnskapsår med positive tall. Måten de har kommet rundt det på, er å selge Arthur og deretter kjøpe Pjanic. Inntektene som kommer nå, kan de føre på bok umiddelbart. Utgiftene blir satt over de fire årene Pjanic har skrevet under for. Dette gjør de for å få regnskapet til å gå opp.

Arthur Melo blir omfavnet av lagkamerater, blant dem Lionel Messi og Luis Suárez, etter en scoring i september 2019. Foto: Albert Gea, Reuters / NTB scanpix

Arthur ble i 2018 hentet til Barcelona for å ta opp arven etter Xavi. 23-åringen var spådd en stor karriere for katalanerne.

– Nå forsvinner han på denne måten, mens erstatteren er syv år eldre i et allerede foreldet Barcelona-lag. Det er mye som skurrer, mener Veland.