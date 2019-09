Stavanger-mann (23) vant 1,3 millioner i poker-NM

Med triumfen håvet 23-åringen fra Stavanger inn nesten 1,3 millioner kroner. Da seieren var et faktum, var det ikke lett å se på Hansen at han hadde blitt norgesmester og adskillig rikere.

– Jeg ble litt satt ut. Det er et stort øyeblikk. Jeg ville holde det litt rolig også, av hensyn til ham som tapte, sier han i et intervju gitt til NM-arrangøren.

Han avviser at han allerede hadde gjort unna seiersrusen mentalt før det hele var avgjort.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg sa til meg selv på forhånd at jeg ville være fornøyd med topp tre.

Alin Ivanov / norgesmesterskapetipoker.no

Den fire dager lange pokerturneringen ble spilt på Oslofjord Convention Center i Stokke i Vestfold. Aksel Berg Hansen tok over ledelsen under dag to, og mandag satt han på hele 28 prosent av konkurransens sjetonger.

Før den avgjørende duellen med Eirik Bjørbæk fra Skien hadde Hansen et forsprang på 124,8 mot 53,4 millioner i «chips». Han innrømmer at den klare ledelsen under finaledagen fikk en del å si på måten han spilte på.

– Det påvirker alt at jeg har mest chips. Det får meg til å spille på en helt annen måte. Nå måtte jeg dytte mot alle som tenkte på pengepremier. Jeg kunne «tre-bette» og «folde», det kunne ikke de.

Hansen forteller at han trolig vil bruke premiepengene på en ferietur og en leilighet.

Tredjeplassen i årets poker-NM gikk til Acid Nilsen.