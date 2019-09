Spilte med Bendtner: Slik påvirket «klippekortet» garderoben

Mushaga Bakenga og Matti Vilhjálmsson trodde de skulle kjempe om spissplassen i RBK. Så kom Nicklas Bendtner til Lerkendal - med klippekort på laget.

I podkasten Rasmus&Saga forteller Bakenga nå hvordan dette påvirket garderoben.

Om Bendter og Akintola

Når «Sirkus Bendter» nå har flyttet til den danske hovedstaden, er den enkle dommen at prosjektet mislyktes for Rosenborg.

Og de to Ranheim-profilene har en like knusende dom over David Akintolas opptreden mot Vålerenga.

Håvard Haugseth Jensen

Overgangsvinduet

Overgangsvinduet er nå stengt - og hva er dommen over Rosenborgs handlerunde i sommer? Panelet er uenig.

Selvsagt er også Ranheims overgangsvindu tema. Mushaga Bakenga forteller også hvordan overgangen til Ranheim kom på plass.

Bakenga forteller også om broren Leon Bafondoko, og onkelen Denis Mukwege og kameraten Gregory Mertens. Om hetsen fra RBK-fansen, og om hans egen boikott av Adresseavisen.

Opprykk/nedrykk?

Vinner Rosenborg serien - og rykker Ranheim ned?

Ukas gjester leverer krystallklare svar på begge dele.

Høst-koket er igang, og podkasten med Karlsen&Mush er den perfekte starten på fotballhøsten.