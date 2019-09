Bryne-gutten Erling Braut Haalands tre mål i Champions League-debuten vekker oppsikt i Fotball-Europa. Enkelte verdsetter ham til 750 millioner kroner.

Han brukte under to minutter på å banke inn det første målet og fulgte opp med to mål til før pause. En bragd ingen på hans alder har klart.

Etter hver Champions League-runde nominerer Uefa fire stykker som kan bli rundens spiller. De fire som er nominert etter denne runden, er: Angel di Maria (PSG), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb) og Erling Braut Haaland.

Vinneren kåres ved at publikum stemmer på sin favoritt. Skulle Haaland vinne, havner han i selskap med Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah.

Red Bull Salzburg vant for øvrig 6–2 mot Genk og topper sin gruppe foran Napoli. I neste runde venter Liverpool på Anfield for Haaland og co.