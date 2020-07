Rodtsjenkov-avsløringen: – Tysk skiskytter ble ofret

Den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet under OL i Sotsji, Grigorij Rodtsjenkov, skriver i sin nye bok om at de ville statuere et eksempel. Derfor meldte de en positiv dopingprøve på den tyske skiskytteren Evi Sachenbacher Stehle.

Evi Sachenbacher-Stehle i aksjon under OL i Sotsji. Hun ble tatt etter en positiv dopingprøve. Nå innrømmer sjefen for laboratoriet Rodtsjenkov at de trengte et offer og at det ble den tyske skiskytteren. Foto: Felipe Dana, AP/NTB scanpix

Evi Sachenbacher Stehle hadde tatt OL-gull som langrennsløper i Vancouver. Hun hadde bak seg en stor karriere og hadde satset på skiskyting i voksen toppidrettsalder. Hun var bare en spurt fra å ta bronse som skiskytter i Sotsji.

Det endte med en tragedie. Hun ble tatt for å ha hatt det forbudte stoffet metylhexanamin i dopingprøven hun avga.

Nå avslører den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet under lekene i Sotsji, Grigorij Rodtsjenkov, at det hele var noe som ble gjort for å vise at de var i stand til å ta dopere.

Rodtsjenkov har senere hoppet av, bor i USA og har varslet om den systematiske russiske dopingen under lekene i Sotsji. Hans avsløringer ligger til grunn for den prisbelønte dokumentaren «Ikaros», og torsdag denne uken kom boken hvor historien om Sachenbacher-Stehle blir fortalt.

Evi Sachenbacher Stehle tok en fjerdeplass på fellesstarten bak Tiril Eckhoff. Her kniver de to om bronsemedaljen. Foto: Gero Breloer, AP/NTB scanpix

Måtte ofre noen

Grigorij Rodtsjenkov trengte en skalp å vise frem selv om det var avtalt at ingen russere skulle fanges i dopingkontroll.

– Det første offeret var den tyske skiskytteren Evi Sachenbacher-Stehle som hadde en liten mengde metylhexanamine i sin urin etter et renn, skriver den tidligere russiske laboratoriesjefen i sin bok.

Den mengden med forbudt stoff var så lite at det ikke var som doping å regne.

Stehle tok 4.-plassen på fellesstarten bak Tiril Eckhoff som tok bronsen.

– Men på grunn av tørke av positive prøver, måtte det flyte blod. Jeg rapporterte det.

Men det skjedde først etter at han hadde forsikret seg om at det ikke var en russisk utøver. Han innrømmer at han kunne latt være å rapportere den lille mengden med metylhexanamine.

– Vi lot hammeren falle. Jeg beklage overfor Evi. Straffen sto ikke forhold til det hun hadde gjort.

Grigorij Rodtsjenkov var sjef for dopinglaboratoriet under OL i Sotsji. Han har senere hoppet av og fortalt om det russiske systemet for doping under lekene. Foto: Netflix / TT / NTB scanpix

Forurenset te

Det forbudte stoffet hadde den tyske skiskytteren fått i seg via en te som hun hadde med seg og som var forurenset med metylhexanamine. Produsenten av teen har i ettertid gitt erstatning til Sachenbacher-Stehle. Hun hadde også oppgitt teen på følgeskjemaet til dopingprøven hun hadde avgitt.

Den nå 39 år gamle utøveren ble fratatt alle plasseringer i OL og utestengt i to år. Dommen ble senere redusert til seks måneder.

– Hun har betalt en høy pris for dette, sier presidenten i det tyske skiforbundet, Alfons Hörmann, til den tyske TV-kanalen ARD.

Evi Sachenbacher Stehle lever et rolig liv i dag i Allgau ikke langt fra Oberstdorf i Tyskland hvor hun og familien leier ut ferieboliger.

– Denne saken vil følge meg hele livet, sier hun til ARD.

Endrer ikke noe

I Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) er det ikke noe som tyder på Rodtsjenkovs avsløringer i boken kommer til å endre noe.

– Det finnes ikke nye fakta i denne saken. Det finnes en positiv A-prøve og en positiv B-prøve. IOC stengte henne ut og dette er bekreftet av to rettsinstanser i ettertid, sier Christian Winkler, pressetalsmann i IBU til den tyske TV-kanalen.

Grigorij Rodtsjenkovs bok heter «The Rodschenko Affairs» og kom ut torsdag 30. juli.