Dette har ikke engelske lag klart på 35 år

Onsdag ble Tottenham og Liverpool klare for semifinalene i Champions League etter å ha slått ut Manchester City og FC Porto.

Torsdag ble Chelsea og Arsenal klare for semifinalene i Europa League etter å ha slått ut Slavia Praha og Napoli.

Det betyr at fire av de åtte lagene som fortsatt er med i kampen om pokalen i de to store europeiske turneringene er engelske.

Tror på fire av fire

Sist gang fire engelske lag kom så langt, er tilbake i 1983/1984-sesongen.

Det er samme sesong som Bryne var en av Norges representanter i UEFA-cupen, og Viking spilte i Serievinnercupen.

– Jeg mener det handler mye om at de endelig har brukt de overlegne økonomiske ressursene sine klokt og investert i kompentanse. I England drives det spillerutvikling på en helt annen og bedre måte enn før. De har ansatt veldig flinke folk, og utvikler helt andre typer spillere enn bare noen år siden, mener Lars Tjærnås.

Men fotballeksperten mener at det også handler om hvordan de engelske lagene har brukt penger.

– Det viktigste er at de har hentet de beste managerene og kjøpt mange av de beste spillerne over tid. Når de beste setter sammen lag med mange av de beste, blir resultatene så gode som lå. Jeg tror sjansen er ganske stor for at fire av fire finalister blir engelske i år. Det er et resultat av å gjøre mye riktig over ganske lang tid, sier Tjærnås.

ANDREW YATES / Reuters / NTB Scanpix

– Underprestert i lang tid

Den gangen var det Liverpool som tok seieren i Serievinnercupen, Tottenham tok daværende UEFA-cuptittelen. Nottingham Forest kom til semifinalen i UEFA-cupen, og Manchester United kom seg til semifinalen i Cupvinnercupen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener de engelske innslagene er et tegn på at styrkeforholdet i Europa er i ferd med å normalisere seg.

– De engelske lagene har tatt posisjonen de burde hatt for lenge siden med tanke på ressurser, spillere og penger til rådighet, sier Thorstvedt til TV 2.

Thorstvedts kollega i TV 2, Simen Stamsø-Møller, er enig.

– Jeg har sittet med følelsen av at engelske klubblag, i likhet med landslaget, har underprestert i lang tid. De siste årene har spanske lag dominert i Champions League, mens Premier League-lagene har måttet finne seg i å være underdogs, rett og slett, sa TV 2s Premier League-ekspert, Simen Stamsø-Møller til Aftenposten da det ble klart at fire engelske lag var klare for kvartfinalene i Champions League.

MATTHEW CHILDS / Reuters / NTB Scanpix

Helengelske finaler?

Trekningene for semifinalene var også vennlige for de med et håp om to helengelske finaler i mai. Alle de fire lagene havnet i hver sin semifinale.

Den britiske storavisen The Guardian ser i alle fall muligheten for det, og kjører tittelen «Chelsea og Arsenal øyner hel-engelsk» på forsiden av sin sportsutgave fredag. Det samme gjør avisen Independent.

I Champions League skal Liverpool møte Messi og Barcelona, mens Tottenham skal opp mot overraskelseslaget Ajax i den andre semifinalen.

I Europa League møter Arsenal det spanske laget Valencia, mens Chelsea møter tyske Eintracht Frankfurt.