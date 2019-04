Vipers møter Györ i Champions League-semifinalen

Det ble tøff trekning for Vipers i semifinalen i Champions League.

Formatet for finalespillet i Champions League foregår en helg (11. og 12. mai). Kampene spilles i Budapest i år og semifinalen spilles lørdag og finale/kamp om tredjeplassen søndag.

I motsetning til i resten av turneringen spilles det bare en kamp i semifinalen og finalen. Det hele skal avgjøres denne helgen i mai.

Metz (Frankrike) - Rostov-Don

Vipers (Norge) - Györ

– De har gode individuelle spillere, og gode spillere i alle posisjoner. De har flere å sette inn om noen ikke har dagen, sa Lunde i EHFs livesending.

Lunde spilte selv for Györ fra 2010 til 2015, og tapte finalen i Champions League i 2011/12. Sesongen før ble det exit i semifinalen.

– Det er spesielt for meg å spille mot dem. Nå har vi møtt dem to ganger tidligere i år, og i Györ ser vi hvilket nivå vi sikter etter i Vipers.

Eduarda Amorim fra Györ tror det blir tøft å møte Vipers for tredje gang denne sesongen.

– Jeg liker måten de spiller på. De springer hele tiden, helt til siste sekund. Og skuddene sitter alltid helt i hjørnet. Vipers har heller ikke noe press på seg, så det vil bli en tøff kamp, sa Amorim.

Comeback

Frode Scheie kommenterer mye Champions League-håndball på TV. Han ser sjansen mot Györ som svært liten.

– Det er imponerende det Vipers har fått til. De virker i stadig utvikling, sier Scheie til NTB.

Slik vurderte han på forhånd muligheten for Vipers i prosent i en semifinale:

Györ 10

Metz 20

Rostov 30

Rostov, trent av tidligere Györ-sjef Ambros Martín, knuste gode Ferencvaros (62-48 sammenlagt) i kvartfinalen. Lagets klart beste utespiller, Anna Vjakhireva, gjorde et uventet comeback lørdag. Hun var gjennom en operasjon i skulderen i januar. De færreste så for seg at hun skulle rekke Final4.

Hat trick?

Larvik vant Champions League i 2011, men det var før turneringen gikk over til formatet med en finalehelg. I 2015 spilte LHK Final4 og tapte gullkampen mot Buducnost Podgorica.

Dette er de ti siste vinnerne av mesterligaen kvinner:

2018: Györ (Ungarn)

2017: Györ

2016: Bucuresti (Romania)

2015: Buducnost Podgorica (Montenegro)

2014: Györ

2013: Györ

2012: Buducnost Podgorica

2011: Larvik

2010: Viborg (Danmark)

2009: Viborg.

