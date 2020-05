Emil Iversen overlegen i Grovamila: – Jeg hadde kanonski

Emil Iversen var overlegen i Grovamila i langrenn tirsdag og slo nærmeste konkurrent med over et halvt minutt i rennet i klassisk stil i Meråker.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Emil Iversen vant Grovamila i langrenn tirsdag. Her er han etter femmila i Holmenkollen i mars, rett før koronaviruset sendte norsk idrett ut i en lang pause. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

NTB

– Jeg hadde kanonski. Smøreren min er svensk, så han har ikke fått komme, men hele Team Iversen har stått på og testet ski i to måneder nå, sa Iversen muntert i intervju med speaker Hallgeir Martin Lundemo, ifølge langrenn.com.

– Dette var en kjempestart på den nye sesongen, og det var godt å gå på ski igjen.

Les også Stjerneskuddet vil til VM. Trener 200 timer mer enn Klæbo.

Les også Klæbo etter landslagsbyttet: – For meg er morfar den viktigste uansett

Grovamila ble på grunn av viruspandemien avviklet flere uker senere enn vanlig, men det var flott skiføre i Meråker. Rennet ble avviklet med parstart, og i stedet for en seierspall inntok de tre beste hver sin pall med sosial distanse mellom. Nikolai Solem Eiterjord ble nummer to og Even Northug nummer tre. Iversen entret like godt sin pall med skiene på.

I kvinneklassen vant Astrid Stav ni sekunder foran Julie Victoria Berg, med 16-årige Eva Ingebrigtsen på tredjeplass.