Kan TUIL følge opp bragden fra midtuken? Følg Sandnes Ulf-TUIL direkte!

22.min: Kjæve ligger nede, men ser ut til å være på vei opp.

21.min: Sender keeper feil vei, men ballen utenfor.

Kind Bendiksen bommer! Skyter utenfor.

Straffe til TUIL! Ringberg felles.

18.min: Flott TUIL-angrep ender med et svakt skudd fra Kjæve.

15.min: Jevnt spillemessig, men hjemmelaget ser hakket farliger eut fremover.

12.min: Corner til Sandnes Ulf. TUIL kan kontre etterpå, men Andersens svake touch ødelegger.

9.min: Sandnes Ulf med nok en brukbar mulighet. Er i ferd med å feste grepet om kampen.

8.min: Kapizic får kampens første mulighet, men headingen går rett på keeper.

8.min: Helt jevnt for øyeblikket.

6.min: Andersen skaffer TUIL et frispark 30 meter fra mål.

4.min: Hjemmelaget får kampens første corner.

3.min: Ringberg med en fint raid og innlegg. TUIL kommet godt i gang.

2.min: Sol og flott vær i Rogaland. Gressmatta ser også ganske så fin ut.

1.min: Vi er i gang i Sandnes!

Det betyr at TUIL stiller uforandret fra seieren mot Sarpsborg. Det er for øvrig to kjenninger fra TIL i hjemmelagets tropp. Christian Landu Landu starter kampen, mens Pål Vestly Heigre er på benken.

TUIL stiller med følgende lag: Erik JohannesThorsbye Arnebrott, Andreas Løvland, Thomas Braaten- Kristoffer Hay, Håvard Lysvoll, Tomas Kristoffersem, Thomas Kind Bendiksen, Håkon Kjæve, Lasse Berg Johnsen, Sander Ringberg og Gabriel Andersen.

Før kampen: TUIL sjokkerte med å slå ut eliteserielaget Sarpsborg i midtuken. Nå er det tilbake til hverdagen i 1. divisjon og TUIL trenger sårt poeng. Laget så ut til å ta sesongens første seier hjemme mot Nest Sotra forrige helg, men seieren glapp på slutten.

Sandnes Ulf hadde nok håpet å ligge høyere enn tiendeplassen laget innehar for øyeblikket. Den tidligere klubben til Tomas Kristoffersen spilte 0–0 hjemme mot Skeid i forrige kamp.