Thorstvedt operert på bursdagen sin

Kristian Thorstvedt feiret bursdagen med operasjon for å lege et tretthetsbrudd i foten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kristian Thorstvedt ble operert for et tretthetsbrudd i foten, men han ser lyst på framtiden. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

NTB

Lørdag 7. mars pådro Kristian Thorstvedt seg en skade i bortekampen mot Oostende, og tirsdag var det klart at han kom til å være ute for resten av sesongen. Fredag ble Genk-spilleren operert, og det på 21-årsdagen sin.

– Operasjonen var vellykket. Det hadde ikke vært så mye annet å finne på uten familie her nede i disse koronatider, så det ble en bra bursdag. Det blir krykker de to neste månedene, men det skal gå fint, sier Thorstvedt til NTB.

Onsdag snakket NTB med pappa Erik Thorstvedt om sønnens skadesituasjon, og han kom med en oppdatering på skadeomfanget på tretthetsbruddet.

– Dette er noe som sannsynligvis går inn i neste sesong. Det er jo det som er litt dumt, sa pappa Thorstvedt.

I tillegg fleipet faren at sønnen var mer oppgitt over å ha tapt i biljard for Mats Møller Dæhli, men det ville ikke sønnen ha noe av da han tvitret om farens kommentarer: – Kan si meg enig i mye av det som blir skrevet i denne artikkelen, men at Mats slår meg i biljard?! Fake news.