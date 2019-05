Disse to laget 44 mål tilsammen: – Historieløst å kalle dem historiens beste

Sammen scoret Sadio Mané og Mohamed Salah 44 ligamål for Liverpool. Men når enkelte som har det røde laget i sitt hjerte, begynner å snakke om at det er tidenes spissduo i Premier Leagues 27 år lange historie kommer TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad med en liten advarende pekefinger.

– Visst er de gode. Men vi må ikke bli helt historieløse opp i det hele. Vi som har fulgt med en stund, husker flere spisspar som leverte så det holdt, sier Wikestad og nevner Alan Shearer og Chris Sutton i Blackburn som en av de første store superduoene i Premier League.

Spiller hverandre gode

Han mener også at det er en tredje spiller som også er viktig for de to spillernes scoringsrate. Roberto Firmino har vært den siste delen av en dødelig trio for Liverpool denne sesongen. Brasilianeren slo syv målgivende pasninger og scoret tolv ganger i ligaen.

– Angrepet til Liverpool består av tre spillere som har fått i oppgave av Jürgen Klopp å spille hverandre gode. Dette samarbeidet har fungert godt. Dessuten har den ene av de to tatt over når den andre har hatt en tørkeperiode, sier Wikestad.

Manchester City ble søndag seriemester etter å ha slått Brighton 4–1 på bortebane og sikret 98 poeng.

Til stor ergrelse for Liverpool-fansen, som har ventet i 29 år på det gjeve seriegullet som 97 poeng burde holdt til.

Siste runde ble også et nervedrama i toppscorerkampen, der tre mann endte opp med å dele tittelen med 22 mål hver. Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang scoret to mål i siste runde og delte tittelen med den nevnte Liverpool-duoen Mohamed Salah og Sadio Mané.

Kun én av fem ble mester

Ikke siden 2014 har to spillere fra samme klubb scoret over tyve mål hver. Også den gangen var det Liverpool. Luis Suárez scoret hele 31 mål, mens Daniel Sturridge scoret 21 ganger.

Heller ikke da ble duoen mester. Faktisk har bare én av disse fem duoene blitt mester: Chelsea-duoen Didier Drogba og Frank Lampard i 2010.

2018/2019: Sadio Mané (22 mål) og Mohamed Salah (22 mål), Liverpool

2013/2014: Luis Suárez (31 mål) og Daniel Sturridge (21 mål), Liverpool

2009/2010: Didier Drogba (29 mål) og Frank Lampard (22 mål), Chelsea

2003/2004: Ruud van Nistelrooy (20 mål) og Louis Saha (20 mål), Manchester United

1993/ 1994: Andy Cole (34 mål) og Peter Beardsley (21 mål), Newcastle*

* (42 kamper)

Men er det tidenes angrepsduo i Premier League?

– Konstant uromoment

Kommentator Wikestad er i tvil, Erik Huseklepp er nær ved å være uenig.

– Jeg tror de er i nærheten av å være de beste. De er vanvittig gode. Utrolig bevegelige, uforutsigbare, gode én mot én og gode avslutningsegenskaper. De har det meste, sier Erik Huseklepp.

BTs fotballekspert har trappet ned og scorer i dag målene sine for Fyllingsdalen i 3. divisjon. Selv om han aldri fikk spille Premier League selv, ble det scoringer i Championship, Serie A, Europa og landslag.

Han mener Liverpools afrikanske duo er vanvittig gode.

– Mané har vært aller best. Han har kamper der ikke alt går inn, men han kommer uansett til så mange avslutninger. Et uromoment for ethvert forsvar, sier Huseklepp.

– Salah vet vi hva kan. En artig spiller. Folk sier han ikke har vært så god i år, men han har scoret 22 mål. Det sier litt om nivået hans. Alle forsvarsspillere vet hva han vil, han vil til venstre. Men han er så god at han kommer seg forbi, fortsetter han.

Aguero mest effektiv

Selv om det var de to Liverpool-spillerne og Aubameyang som delte toppscorertittelen, var den mest effektive angriperen fra ligamesteren. Sergio Agüero hadde et målsnitt på 0,64 mål pr. kamp. Han spilte 33 kamper og scoret 21 mål.

Salah spilte alle Liverpools seriekamper og hadde et målsnitt på 0,58. Aubameyang og Mané hadde et målsnitt på 0,61. Det samme hadde den skadeutsatte Harry Kane i Tottenham som scoret 17 mål på sine 28 kamper i denne sesongens Premier League.