Hynne sesongdebuterte med seier – etterpå hyllet hun publikum

Hedda Hynne (29) løp inn til seier på 800 meter under Warholm-stevnet i Ulsteinvik.

Hedda Hynne vant 800-meteren under Karsten Warholm International. Foto: Nils Harald Ånstad

Viljam Brodahl Aftenposten

Odd-Sølve Grannes

– Formen er veldig bra, slår Hedda Hynne fast.

Fredag løp hun først over målstreken på 800-meteren under stevnet Karsten Warholm International i Ulsteinvik. Telemarksjenta, som i flere år har bodd og trent i Trondheim, var spent på formen etter at hun pådro seg en skade i NM.

– Det har gjort at jeg har vært uten optimal trening i tre uker. Jeg var spent i dag for hvordan det skulle føles. Det gjør meg lettet, forteller hun.

Hun løp i mål på tiden 2.03,53. Liga Valvere fra Latvia ende på annenplass med tiden 2.03,74. Hynne har den norske innendørsrekorden på 800 meter: 2.01,55 fra februar 2017.

Hedda Hynna hausser opp publikum i Ulsteinhallen. Foto: Nils Harald Ånstad

Hyllet arrangementet

På stevnet på Warholms hjemsted var det over 1000 tilskuere på plass i Ulsteinhallen. Trykket fra publikum merket Hynne på kroppen.

– Det var fantastisk bra stemning her. Du blir så giret og hausset opp. Da jeg kom i dag, ville jeg vise at jeg er best. Det kjennes bra å prestere, sier hun.

Hun var svært fornøyd med arrangementet.

– Det er så avgjørende. Det trøkket som publikum gir. Det er sånn du trenger når du er så sliten. Det er «priceless». Det betyr utrolig mye at folk stiller opp, forteller hun.

Forrige sesong var hun med til VM i Doha. Da var hun i semifinalen på 800 meter, men maktet ikke å ta seg videre til det gjeve finalefeltet.