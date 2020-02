Ferdig i Start – klar for svensk klubb

Isac Lidberg er som ventet ferdig i Start.

Isac Lidberg på trening i Start i 2018. Her med Elliot Käck og Andri Tryggvason. Foto: Jacob J. Buchard

Isac Lidberg er klar for den svenske klubben Gefle. Den svenske klubben har lagt ut bilde av spissen med teksten «velkommen til Gefle IF, Isac Lidberg».

Lidberg har kun spilt noen minutter i en cupkamp for Start siden han kom til klubben foran 2018-sesongen. Siden har han vært på lån til HamKam, Jerv og Brommapojkarna. Han har ikke trent med Start i vinter.

Gefle spiller på nivå tre i Sverige.

– Han har noen fysiske egenskaper som er ganske ekstreme. Han er en allrounder, som kan spille med ryggen mot mål, som kan spille rettvendt og er god i lufta. Så skal vi utvikle målteften og effektiviteten. Vi er veldig spent på han, uttalte daværende sportslig leder Tor-Kristian Karlsen i 2018.

– Han er jo isolert sett en god spiller. Så har vi lånt han ut i den perioden som har vært. Nå gjelder det for han å finne en stabilitet i hverdagen og finne en klubb han kan se for seg å bli i. Vi ser ikke for oss at framtiden hans er her, sa Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen i januar.