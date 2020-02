Skandalescener i Tyskland: Bayern München-kamp stoppet etter tribunehets

Dommeren valgte å sende spillerne i spillertunnelen da Bayern München-supporterne hetset Hoffenheims eier.

Bayern München-spillerne gikk av banen med et kvarter igjen. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Hoffenheim – Bayern München 0–6

Det tyske storlaget feide Hoffenheim av banen, men den virkelig dramatikken oppsto først på stillingen 6–0 til Bayern München med et kvarter igjen.

Da viste bortesupporterne frem et banner rettet mot Hoffenheims eier. Teksten lød følgende: «Dietmar Hopp er sønn av en hore».

Fakta Fotball Tyskland 1. Bundesliga menn lørdag, 24. runde: Augsburg – Borussia Mönchengladbach 2-3 (0-0)

Mål: 0-1 Ramy Bensebaini (49), 0-2 Lars Stindl (53), 1-2 Eduard Löwen (57), 1-3 Stindl (79), 2-3 Alfred Finnbogason (83). 29.303 tilskuere. Borussia Dortmund – Freiburg 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Jadon Sancho (15). 81.365 tilskuere. Erling Braut Haaland spilte 30 minutter som innbytter for Borussia Dortmund. Hoffenheim – Bayern München 0-6 (0-4)

Mål: 0-1 Serge Gnabry (2), 0-2 Joshua Kimmich (7), 0-3 Joshua Zirkzee (15), 0-4 Philippe Coutinho (33), 0-5 Coutinho (47), 0-6 Leon Goretzka (62). 30.150 tilskuere. Håvard Nordtveit spilte hele kampen for Hoffenheim. Mainz – Paderborn 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Robin Quaison (29), 2-0 Karim Onisiwo (37). 24,231 tilskuere. (©NTB) Les mer

Kampen ble stoppet to ganger, før spillerne til slutt gikk inn i spillertunnelen. Bayern-sportsdirektør Hasan Salihamidžić oppsøkte tilskuerne og ba dem slutte. Det samme gjorde trener Hansi Flick.

Etter en stund kom samtlige ut på gresset igjen, men det siste kvarteret i kampen valgte spillerne å bare trikse og sentre ballen til hverandre. Hverken Bayern München eller Hoffenheim spilte de resterende minuttene, selv om kampen fortsatt pågikk.

Spillerne gikk rundt på banen og klappet. Det samme gjorde tilskuerne.

Den norske landslagsspilleren Håvard Nordtveit spiller for Hoffenheim, og spilte hele kampen mot Bayern München som midtstopper.

Hasan Salihamidžić oppsøkte tilskuerne. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Upopulær i Tyskland

Bakgrunnen for hetsen mot Hopp, er at mange supportere i Tyskland er uenig i hvordan han har ført Hoffenheim til toppen av tysk fotball ved å investere milliarder av kroner. Han har med andre ord kjøpt klubben til suksess. 79 år gamle Hopp er milliardær og gründer av det kjente tyske IT-selskapet Sap.

Laget lå opprinnelig i 5. divisjon da han overtok. På kort tid tok de turen helt opp til Bundesliga.

I Tyskland er det regler om at supportere skal eie størstedelen av klubben. Man kan søke om å bli unntatt fra regelen dersom en økonomisk velgjører med sterk binding til klubben kan vise til minst 20 år med betydelige bidrag til både proff- og breddeavdeling. Det gjelder for Hoffenheim.

Dortmund-protest ble sanksjonert

En del av Bayern München-fansen er ikke de første som har reagert mot Hopp. Noen Borussia Dortmund-fans har også sunget skjellsord mot klubbeieren, senest i en kamp 20. desember 2019. Fordi laget ble straffet for det samme i 2018, så har Tysklands Fotballforbund (DFB) nylig bestemt at Dortmund må spille uten fans på bortebane mot Hoffenheim de neste to sesongene.

Det fikk også Dortmund-fans til å aksjonere med sanger under lørdagens kamp mot Freiburg, ifølge DPA. Spillet ble stoppet i noen minutter mens en stadionkunngjøring ble lest opp til pipekonsert fra fansen. Kampen fortsatte etter det.

Dietmar Hopp takker dommerne etter kampen mot Bayern München. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Motstander av oppkjøpsregel

Sanksjonen mot Dortmund førte til at også en fraksjon av Borussia Mönchengladbachs tilskuere viste sitt hat mot Hopp med et banner under en kamp mot Hoffenheim forrige helg. Også da ble kampen stoppet. Den ble ikke satt i gang igjen før resten av fansen fordømte handlingene og banneret ble fjernet.

Hoffenheim-trener Alfred Schreuder sa at hans lag ikke ville fortsette kampen hvis ikke banneret hadde blitt fjernet, ifølge AP.

Hopp, som har vært tilknyttet Hoffenheim i rundt 30 år, fikk aksjemajoriteten i Hoffenheim i 2015. Siden da har han vært uttalt motstander av regelen som skal beskytte klubber fra oppkjøp av rike aksjonærer.

Det, sammen med klubbens pengebruk og kjappe reise i ligasystemet, har gjort at noen fans har gått hardt ut mot ham.