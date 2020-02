«Det gråtes litt, i TV 2 er mange rystet. Men seerne gir egentlig blaffen, har det vist seg.»

KOMMENTAR: Kampen om Premier League-rettighetene viser at TV 2 står mer og mer alene i en globalisert medieverden, skriver Ola Bernhus.

Publisert: Nå nettopp

TV 2 mister Premier League-rettighetene fra høsten 2022. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Rettigheter sentraliseres og selges enten globalt eller i større territorier.

Det eneste som teller, er å legge inn høyeste bud.

At Nent/Viasat overtar Premier League om to sesonger mens TV2 må finne på noe annet, er bare en ny bekreftelse at i denne bransjen er det kun penger som teller.

TV2 kan med god grunn si at de har pleid sine engelske rettigheter på beste måte; de må få hovedæren for at Premier League som TV-produkt er blitt en økonomisk og seermessig suksess. Utmerket journalistisk arbeid har gitt resultater.

Slikt teller ikke.

Kommentator Ola Bernhus. Foto: Dons Signe / Rekaa Tone

Småguttene i TV 2

Norge er for lite, TV 2 er en smågutt selv om de er villig til å bruke milliarder, og NRK er for lengst borte fra de store møtene når denne typen internasjonale TV-rettigheter forhandles og selges.

Vel å merke de rettighetene som bygger kanaler, som går i årevis og som limer TV-seerne fast til skjermen – kveld etter kveld, år etter år.

TV 2 kjenner igjen situasjonen fra 2011, da de mistet rettighetene til norsk fotball etter å ha bygd opp interessen med full dekning, også med nyhetsjournalistikk rundt kampene.

Da rettighetene skulle fornyes, fikk de ikke engang lov til å by. Styret i Norges Fotballforbund solgte rettighetene uten en gang å la TV 2 by på kampene.

Det er senere sett på som en tabbe av NFF. Siden den gang har interessen for norsk fotball dalt år for år. Drahjelpen ble borte.

Gigantene kommer

Den erfaringen teller ikke nå. Nå er ikke bare TV 2 – eller NRK – for små i seg selv og Norge et for lite TV-land. Selv storheter som Discovery og Nent/Viasat vil kunne bli små i femtiden.

De virkelige gigantene nå begynner røre på seg. Google og Amazon har signalisert at de vil gå for de store sportsrettighetene, og de vil kunne utmanøvrere også dem som i dag fremstår som økonomiske tungvektere i dette spillet.

Imens driver norske politikere og pusler med bettingselskapene, spilleavhengighet og Norsk Tippings posisjon.

Når Nent nå har fått kloa i skisporten og Premier League – og fra før håndballmesterskapene og Champions League – vil de svært mange av sportssendingene på norske skjermer bli omringet av reklame for gambling. Viasat og Discovery sender fra land der slik reklame er tillatt.

Også det er en side ved alt som nå skjer rundt TV-rettigheter. Men for de fleste TV-seerne er også det underordnet – bare de får gode sendinger (som vi ikke bør tvile på) og prisen er til å tåle.

Det har allerede vist seg at sportsfolket tåler mye på pris.

Kvaliteten vil holde

Viasat kommer til å lage gode og omfattende sendinger. Slik var det med håndballmesterskapene også. Ingen spurte etter TV 2 da mesterskapene var i gang.

Likevel spørres det: Hva skal TV 2 finne på nå? NRK er i stadig mindre grad å regne med som sportskanal når vi ser bor fra de lange helgesendingene om vinteren, og vi ser hvor det bærer. De norske, åpne kanalene kommer til å bli mer og mer stengt for sport.

NRK mister skisporten etter 20/21-sesongen, Nent har vunnet der også. Skiskyting er fortsatt tilgjengelig, og den vil være et opplagt mål for TV 2.

Champions League-rettighetene skal avgjøre avgjøres. Kan TV 2 søke samarbeid med noen, for eksempel alle mulige øvrige kanaler i Norden, for å kunne konkurrere med Viasat?

Et tilbakeblikk: TV 2 vant i sin tid anbudet da Champions League var ny og fikk tilslaget for Norge. Men i løpet av natten la TV 3-kanalene i de skandinaviske landene inn et fellesbud slik at rettigheten var tapt igjen da TV 2 våknet neste morgen. Den rettigheten har Viasat hatt siden, det nærmer seg tre tiår. Slik trofasthet finnes ikke lenger.

Samarbeid som teller

TV2-sjef Olav Sandnes ramser opp rettigheter som TV 2 fortsatt har. Men det er småtterier mot engelsk fotball, som – ikke minst med TV 2s hjelp – er blitt det overlegent største sportsproduktet på norsk TV.

De kan gå etter norsk fotball, men det er lite verdt i forhold til Premier League. De kan angripe NRK på vinteridretten, kanskje spesielt skiskyting (som er ledig), og det finnes noen enkeltrettigheter her og der. De har fortsatt et samarbeid med NRK på mesterskap og OL.

Uansett betyr tapet av Premier League en betydelig nedtrapping.

Nent/Viasat vant rettighetskampen ved å lage et konsortium for fire nordiske land, og det vil være rart om ikke TV 2 og NRK nå tenker i samme bane. Snart kommer rettighetene til Champions League for salg, og andre rettigheter vil komme.

De store og viktige skal selges globalt, i 200 forskjellige markeder, og enkeltland vil være sjanseløse. Eneste mulighet for landene er å samarbeide innen geografiske områder.

Slik Nent/Viasat har samlet seg i Norden.

PS: Kommentatoren var ansatt som sportssjef i TV2 i perioden 1992-95.

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 11:16

