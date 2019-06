Start inngikk ulovlig avtale med Kabran. Bøtelagt av NFF

Det skriver Start selv på sine nettsider.

De får nå 75.000 kroner i bot av Norges Fotballforbund (NFF)

«NFFs påtalenemnd anmeldte IK Start til Doms- og sanksjonsutvalget, på grunnlag av at klubben ikke har sendt inn vedlegg til profesjonell spillerkontrakt for Start-spiller Kevin Kabran til NFF, samt at klubben har avtalt utkjøpsklausul med spilleren».

NFF skriver i sin dom at de ser alvorlig på saken, og at påtalenemdas innstilling var bot på 25.000 kroner. Doms- og sanksjonsutvalget i forbundet mente sanksjonen var for mild.

«Man står ovenfor et alvorlig tilfelle som tilsier en streng reaksjon.Etter utvalgets oppfatning vil en bot på 75 000 kroner være passende»

Start tok selv kontakt med forbundet for å rydde opp i saken.

Det er ikke lov å ha såkalte nedrykksklausuler i spillerkontraktene.

En slik avtale kan for eksempel handle om at spilleren kan gå til en annen klubb for en fastsatt sum ved nedrykk.

- Start beklager at klubben har brutt NFFs regelverk og klubben ønsker å understreke at denne saken ble tatt alvor. Det har blitt iverksatt flere tiltak for å skjerpe rutinene for formalisering av spilleroverganger, og vi opplever at vi har god kontroll på dette nå, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm til klubbens hjemmeside.

Kabran skrev ny kontrakt med Start før han ble utleid til Elfsborg i svenks toppdivisjon før årets sesong.

