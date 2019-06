Her er de ti største stjernene i VM

Det er naturligvis mange meninger om hvem som er de beste spillerne i et VM.

Aftenposten har laget denne listen, hvor vi også har latt oss påvirke av litt andre faktorer enn bare de sportslige prestasjonene.

Sam Kerr (25), Australia

PAULO WHITAKER / REUTERS

Som barn elsket hun australsk fotball (elementer fra rugby, fotball og gælisk fotball, med mer), men ble tvunget til å slutte som 12-åring da familien flyttet. Fant seg egentlig ikke til rette i fotballen umiddelbart, men allerede som 15-åring hadde hun scoret i den australske toppserien og blitt kåret til årets unge spiller i ligaen.

Har sagt at kjærligheten til den nye sporten først grep henne skikkelig da hun fikk en alvorlig skade som 18-åring. Syv år senere er det mange som anser henne som verdens beste.

I den amerikanske serien herjer hun for Chicago Red Stars og er allerede den mestscorende i ligaens historie. I vinterpausen «over there» gjør hun akkurat de samme tingene for Perth Glory i hjemlandet «down under».

Wendie Renard (28), Frankrike

GONZALO FUENTES / REUTERS

Av mange regnet som den beste midtstopperen i verden. Drar naturligvis en fordel av at hun rager 187 centimeter over gresset, men er så mye mer enn en god hodespiller.

I fredagens VM-åpning mot Sør-Korea viste hun imidlertid to ganger at det er en håpløs idé å gi henne tid og rom foran mål på dødballer. Er med de to scoringene oppe i utrolige 24 mål på 110 landskamper. Og hun er altså forsvarsspiller.

Er også en svært viktig brikke i Lyon-laget som har vunnet Champions League fire år på rad. Strålende spillforståelse og god til å styre tempoet i kampen bakfra.

Alex Morgan (29), USA

Colin E. Braley / TT NYHETSBYRÅN

Hun er ikke verdens beste fotballspiller, heller ikke den beste amerikanske. Hun er trolig likevel den aller største stjernen.

USA kom så sent på banen i den europeiske varianten av fotball, at avstanden mellom kvinner og menn ikke ble så stor som i vår del av verden. Debatten går likevel høyt, og Morgan er en av frontfigurene i landslagets kamp for likelønn. Var på magasinet Time sin liste over verdens 100 mest innflytelsesrike personer i 2019. Andre idrettsutøvere var Caster Semenya, Mohamed Salah, LeBron James og Tiger Woods.

Den kommersielle verdien er stor. Har for eksempel 5,9 millioner følgere på Instagram og 3,5 millioner på Twitter. Ada Hegerberg har til sammenligning 295.000 og 83.000.

Marta (33), Brasil

JOHN SIBLEY / REUTERS

Vant FIFA-kåringen The Best i fjor og ble kåret til verdens beste, en utnevnelse svært få som følger fotballen tett så ut til å skjønne særlig mye av.

Er heller ikke en av de ti beste spillerne i denne turneringen, men som sportens ansikt i Brasil gjennom 15 år er hun utvilsomt en av de ti største profilene. Trolig den største stjernen i kvinnefotballens historie så langt. Har scoret 110 mål på 133 landskamper!

Spilte tilsammen ni år i den svenske serien for Umeå, Tyresö og Rosengård. Har to OL-sølv og ett VM-sølv. Klarer hun å lede Brasil helt til topps i en alder av 33?

Eugénie Le Sommer (30), Frankrike

Christian Hartmann, Reuters

Det tok bare ni minutter av årets VM før Le Sommer gjorde det hun er blant de beste i verden til, å score mål. Er nesten like giftig som sin rekkekamerat i Lyon-angrepet, Ada Hegerberg.

Hadde ett Champions League-mål mer i karrieren enn sistnevnte, men det var før Hegerbergs hat trick i årets finale. Le Sommer har for øvrig nå seks triumfer i den gjeveste klubbturneringen.

Kommer hun opp på sitt beste nivå har Frankrike alle muligheter til å gjøre et strålende mesterskap på hjemmebane. Da kan fort Le Sommer bli stående igjen som den aller, aller største.

Dzsenifer Marozsán (27), Tyskland

Ueslei Marcelino, Reuters

Nok en Lyon-spiller, men det er vanskelig å komme utenom den tyske kapteinen. Ble av kollegene i den franske toppserien nylig kåret til årets spiller, for tredje år på rad.

Hovedgrunnen til det er nok et stort teknisk repertoar, kreativitet og et overblikk som gjør henne til en av de beste tilretteleggerne i verden. Må være en drøm å spille sammen med.

Spørsmålet i dette mesterskapet er om det tyske laget er godt nok til at det er hun som løfter trofeet til slutt. Finalen spilles tross alt i lekegrinden hennes i Lyon.

Ikke bare med klubblaget hun vinner, har også gull fra EM og OL med Tyskland.

Lieke Martens (26), Nederland

Toussaint Kluiters, Reuters

Sammen med Vivianne Miedema og Shanice van de Sanden utgjør hun en av de beste offensive rekkene i mesterskapet. Scoret 14 mål da Barcelona tok seg helt til årets Champions League-finale for første gang.

Var den beste i oransje da Nederland herjet med Norge og til slutt gikk helt til topps i EM på hjemmebane for to år siden. Det førte til at både Det internasjonale- og Det europeiske fotballforbundet kåret henne til årets spiller i 2017.

Måtte som kjent gi tapt for Norge i VM-kvalifiseringen i fjor, men er likevel en av utfordrerne til gullet også denne gangen.

Amandine Henry (29), Frankrike

Christian Hartmann, Reuters

Vi må nesten gjøre plass til nok en fransk Lyon-spiller. De som så åpningskampen mot Sør-Korea forstår hvorfor.

Nå er det ikke det perfekt skrudde langskuddet opp i krysset på 4–0 som kjennetegner Henry best. Hun er heller motoren i laget, en sentral midtbanespiller som er god både fremover og bakover, som vinner ballen og distribuerer den videre på beste vis.

Spiller med kapteinsbindet for hjemmenasjonen i et verdensmesterskap. Det er hun som løfter trofeet hvis «Les Bleus» vinner. Bedre motivasjon er det vel ikke mulig å få.

Fran Kirby (25), England

Adam Holt, Reuters

Kunne naturligvis valgt Lucy Bronze som det engelske innslaget her, men går heller for Chelsea-spilleren som har slitt litt med skader denne sesongen.

En tidligere landslagssjef kalte henne «mini-Messi», et klistermerke hun på ingen måte var bekvem med å ha. Forståelig nok, kanskje. De fleste blekner i sammenligning med argentineren. De som følger Kirby vil likevel forstå hvorfor det var akkurat hun som fikk kallenavnet.

England venter på det store gjennombruddet for «løvinnene». Kommer det nå blir det kok før fotballen «kommer hjem» til EM om to år.

Kirby har også fått ros for måten hun har snakket offentlig om sine mentale utfordringer.

Caroline Graham Hansen (24), Norge

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Noen vil si det er et utslag av nasjonal patriotisme å ta Norges nummer 10 med på denne listen. Internasjonale medier har henne ofte i sjiktet 15–25 når de rangerer de beste i verden.

Har imidlertid alle kvaliteter som skal til for å være med og prege dette mesterskapet. Har en høy stjerne allerede, noe overgangen til Barcelona er et tydelig bevis på. Hvis Norge er i nærheten av å nå målet om medalje i VM, kan dette blir Graham Hansens definitive gjennombrudd også i mesterskapssammenheng.

Svært få som er bedre i fart med ball i beina, eller når hun utfordrer én mot én.