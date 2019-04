Sandstø etter å ha mistet to poeng: – Vi ble feige

Jerv og Strømmen delte poengene med 1-1 etter at lagene hadde hver sin omgang. Det var seriepremiere for laget fra Grimstad.

Hjemmelaget fikk serieåpningen sin utsatt borte mot Tromsdalen forrige helg på grunn av dårlig vær i nord.

Kampen startet med mye tråkk og tæl fra gjestende fra Strømmen, men etter å ha summet seg tok Jerv ledelsen etter 37 minutter. Luke Ferreira sendte hjemmelaget i ledelsen på et utsøkt hodestøt.

– Ikke gode nok

Hjemmelaget ble for derimot litt for passive i annenomgang slik at gjestene Strømmen kunne utligne. Gjestene klarte å sette Jerv under et skikkelig press etter sidebytte og fikk sin fortjente utligning Andreas Hellum.

– Jeg opplevde at kampen var mye preget av at Strømmen spilte så direkte og fylte opp med mye folk. De var flinke til å vinne andreballer. Det taklet vi etter et kvarter og begynte å ta over og spille litt selv. Vi klarte også å score det første målet, sa Jerv-trener Arne Sandstø til NTB.

– Etter pause kom vi forsvarsposisjon og ble feige. Vi rygget og ble passive og da var vi ikke gode nok. Da fikk Strømmen tingene inn i sin bane. Etter at de scoret så turte vi litt igjen og fikk noen spede forsøk mot slutten, sa Sandstø.

Den storvokste forsvareren Simon Larsen spilte sin første kamp for klubben etter overgangen fra Start.

– Ikke bekymret

– Det var fint å få unna debuten. Vi er ikke flinke til å kjempe til oss ballen og vi ble kriget i hjel. Vi ble litt for lette i dag og de vant altfor mange dueller. Dessuten klarte vi ikke å holde buret reint, sa Larsen.

– Vi ble kanskje ikke for feige, men for veike og tapte for mange dueller, sa han.

– Laget fikk vist at en del potensial og vi må være glade for ett poeng. Vi må også være glade for å endelig ha kommet i gang, sa Jerv-treneren.

–Jeg er ikke på ingen noen måte bekymret. Vi ble litt for engstelige de først 20 minuttene av annen omgang, slo han fast.

I neste serierunde 14. april skal Jerv møte Skeid i Oslo, mens Strømmen tar imot Sandnes Ulf.