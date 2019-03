Mektig comeback sørget for FyllingenBergen-seier i den første kvartfinalen

Runar Sandefjord - FyllingenBergen 34–35

Bergenslaget klarte å komme tilbake og snu kampen fullstendig etter å ha ligget under 10-18 i 1. omgang. Hjemmelaget på sin side hadde en total kollaps i annen omgang etter at det meste gikk deres vei de første 25 minuttene av kampen.

Målvakten til FyllingenBergen Tord Vårdal var en medvirkende årsak til seieren med sitt solide spill i annen omgang.

Runar kom best i gang. Gjestende fra Bergen hang rett og slett ikke helt med på notene de første fem minuttene. Det var litt overraskende for Rnar har tidligere i sesongen ikke hatt for vane å starte kampene så bra.

Fyllingentrener Andreas Gjeitrem tok en tidlig time out for å rette på problemene med blant annet å endre til et flatt 6-0-forsvar. Men det ga ikke umiddelbart resultater.

Ved halvspilt 1. omgang lå de under 6-12. Vertene ga seg ikke før de sto 18-10 på tavla, men så var det slutt på dominansen, og gjestene kunne redusere til 14-19 ved pause.

I annen omgang kom FyllingenBergen alltid nærmere og nærmere i scoringsprotokollen. Etter åtte minutter var laget ajour på 23-23. De gikk opp i ledelsen med 24-23 for første gang. Derfra og inn så de seg aldri tilbake og vant til slutt med ett mål.

Øyvind Frigstad og Tobias Rivesjö stoppet begge på åtte mål. For FyllingenBergen var Marius Galta Ferkingstad toppscorere med sine seks mål.

Lagenes møtes igjen i Bergen 3. april i best av tre kamper.

Drammen hadde forrykende start mot Kolstad. Det jevnet seg utover i kampen, men det var trønderne som til slutt kunne trekke det lengste strået i oppgjøret med 27-23.