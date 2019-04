Uno-X oppretter norsk profflag i sykling: – Dette er sykkelhistorie

Uno-X har vært bredt engasjert i norsk sykkelsport i mange år og eier og driver i dag Uno-X Norwegian Development Team.

Dagens Uno X-lag konkurrerer som et kontinentallag. Dermed befinner de seg på sykkelsportens tredje øverste nivå. Om de får prokontinentallisens, blir det altså nivå to fra neste år av.

Tredje sesong

Laget er nå inne i sin tredje sesong med Kurt Asle Arvesen som sportslig leder, mens tidligere landslagssjef Stig Kristiansen ble med som sportsdirektør i 2018.

– To av våre lidenskaper i Uno-X er utvikling og sykling. Vi har nå utviklet en sportslig og organisatorisk struktur som gjør at vi er klare for å etablere oss som det første norske profflaget for herrer, sier sykkelsjef og daglig leder Jens Haugland i Uno-X Norge AS i en pressemelding.

Trondheim-syklisten Erik Resell, sotraværingen Kristoffer Skjerping, Lillehammer-mannen Anders Skaarseth og Syver W. Wærsted fra Porsgrunn, er noen av syklistene på Uno-X Norwegian Development Team, ifølge pressemeldingen.

– En drøm

TV 2s sykkelekspert og tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen mener det er en stor dag for norsk sykkelsport.

– Dette er en drøm som har gått i oppfyllelse. Uno-X blir et prokontinental lag. Det vil si at de kan kjøre alle ritt hvis de blir invitert, sier Lauritzen til TV 2.

– Vi vil beholde mye av den rytterbasen vi har i dag, samtidig som vi mener det er nødvendig å forsterke laget ytterligere for å kunne prestere på en enda større sykkelscene. Laget vil blant annet se til Danmark når stallen for 2020 skal settes sammen, sier Haugland.

– Dette er sykkelhistorie, kanskje idrettshistorie i Norge. Jeg har vært skeptisk, men jeg er stolt av å være med på dette, sier Arvesen, ifølge Procycling.no.

