Röslers menn klarte ikke å hjelpe Haalands Dortmund

Hertha Berlin – Augsburg 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Javairo Dilrosun (23), 2-0 Krzystof Piątek (90).

Rune Almenning Jarstein spilte hele kampen for Hertha Berlin, Per Ciljan Skjelbred spilte 59 minutter for Hertha Berlin.

Mainz – Hoffenheim 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Ihlas Bebou (43).

Håvard Nordtveit spilte hele kampen for Hoffenheim.

Schalke – Werder Bremen 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Leonardo Bittencourt (32).

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 André Silva (str. 27), 1-1 Kevin Mbabu (58), 1-2 Daichi Kamada (85).

Bayern München – Fortuna Düsseldorf 5-0 (3-0)

Mål: 1-0 Mathias Zanka Jørgensen (selvmål 15), 2-0 Benjamin Pavard (29), 3-0 Robert Lewandowski (43), 4-0 Lewandowski (50), 5-0 Alphonso Davies (52).