«Håpløst» verdenscupprogram har skapt reisetrøbbel for det norske landslaget: – Det er mye surr

For reiseruten mellom Nor-Sultan i Kasakhstan og Nagano i Japan er alt annet en enkel når nærmest en hel skøyteverden skal forflytte seg så fort og så billig som mulig.

– Det er egentlig veldig kronglete og veldig håpløst, sier landslagstrener Edel Therese Høiseth.

Det er hun som har ansvaret for reiselogistikken når skøytelandslaget er på tur. Å få 15 løpere til Japan så raskt som mulig etter å ha vært i Kasakhstan frem til 8. desember, har vist seg å være vanskelig og ikke minst dyrt.

– De to verdenscupene kommer på rundt 15.000 i flybilletter per person. Det synes vi selvsagt er dyrt. Noen må reise via Abu Dhabi til Tokyo og noen må via Beijing, forteller Høiseth.

Fakta: Slik er resten av skøytesesongen 6.–8. desember: Nor-Sultan (Kasakhstan) 13.–15. desember: Nagano (Japan) 10.–12. januar: EM i Heerenveen (Nederland) 7.–8. februar: Calgary (Canada) 13.–16. februar: VM enkeltdistanser i Salt Lake City (USA) 28. februar – 1. mars: VM i sprint og allround på Hamar (Norge) 7.–8. mars: Verdenscupfinale i Heerenveen (Nederland)

Flere utøvere uten billett

Lørdag drar den norske troppen til Nor-Sultan for å blant annet få tid til å akklimatisere seg til fem timers tidsforskjell fra Norge.

Dit drar Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko, Kristian Ulekleiv og Hallgeir Engebråten uten sikker billett videre til Japan. Det er de fire løperne som er aktuelle for lagtempoen søndag 8. desember.

– Vi hadde fått feil informasjon angående tidspunkt på den konkurransen. Vi hadde fått uoffisielle tider og stolte på det.

Billetter var bestilt søndag kveld, men med et nytt tidsskjema rekker ikke utøverne som skal gå lagtempoen det flyet.

– Det er litt frustrerende at vi ikke får tidsskjema før nå, sier Høiseth.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

For å løse floken tilbudte arrangøren i Japan å sette opp charterfly, men prisen var ifølge Høiseth «dobbel» og 250 personer måtte være med i flyet for at det skulle gå.

– Det ble ikke nok folk der. Alle land har vært frustrerte med tanke på hvordan man kan komme seg dit. Det er litt mye surr, egentlig. Litt uoversiktlig, sukker hun.

Mange står over

Det er det internasjonale skøyteforbundet (ISU) som setter opp programmet for verdenscupen. Allerede da programmet ble kjent i sommer, skapte det forundring i den norske leiren.

– ISU lager en verdenscupkalender uten å sjekke noe angående fly, fortviler Høiseth.

Den store reisebelastningen både i tid og tidsforskjeller gjorde at fjorårets gullvinner under VM enkeltdistanser på 5000 meter Sverre Lunde Pedersen ville stå over verdenscupen i Nagano. Han mener årets verdenscupkalender er «kronglete».

– Det er mange som kommer til å stå over i Nagano. Det er mange nederlendere blant annet som ikke drar dit. Det tar litt av sjarmen vekk når de beste ikke stiller. ISU gjør det bare verre for seg selv, sier Pedersen.

Men Pedersen sto også over sist verdenscup i Polen. Derfor ser det ut som om han nå må til Nagano for å kvalifisere seg til 5000 under VM enkeltdistanser i Salt Lake City i februar.

– Det er mye mer aktuelt nå. Det er kjedelig å komme til februar å ikke komme med på favorittdistansen, men jeg har ikke sett noen offisiell oversikt ennå. Så jeg kan ikke bekrefte, men det er sannsynlig.

Aftenposten har forelagt det norske skøytelandslagets frustrasjon og stilt ISU flere spørsmål om hvordan sesongen er satt opp, men har ikke lykkes i å få svar.