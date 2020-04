Tyske fotballfans med kreative forslag: Slik kan Haaland bli heiet fram

Tyske fotballfans ser på kreative løsninger for å støtte sine favorittlag i kamper uten publikum. Erling Braut Haaland kan bli heiet fram med en «applaus-app».

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

NTB-DPA

Hvis den tyske fotballen etter hvert ruller i gang igjen, kommer kampene til å bli spilt uten publikum i hvert fall fram til 31. august. Fotballfansen har derfor lagt hodene i bløt for å finne måter å støtte sine lag og skape stemning under kampene på.

Ifølge nyhetsbyrået DPA er en egen «applaus-app» et av forslagene som har kommet opp. Her er ideen at fans som ser på fotballkampen hjemmefra, skal kunne trykke på ulike knapper for henholdsvis å «juble», «klappe», «pipe» og «synge» under kamper.

Les også Spansk storavis lanserer Haaland og fransk superstjerne som Real Madrids neste signeringer. Tysk avis avviser ryktene.

Økende lydstyrke

Disse reaksjonene fra fansen er tenkt å skulle bli overført til tribunen og spillerne ved hjelp av høyttalersystemer. Og jo flere fans som deltar, jo høyere vil lyden bli under kampene.

Mönchengladbach-fansen har lagt fram en annen idé, nemlig at fansen skal være representert på tribunen ved ansikter som er trykket på pappkartong.

I Köln planlegges det at fansen og klubben skal samhandle i ulike koreograferte arrangementer med flagg og bannere.

Les også Molde-vennene om Haaland: Slik ble han en superstjerne

Slik så det ut på en stadion i Hviterussland under en cupkamp tidligere i april. Nå kan det også bli lignende scener i Bundesliga. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Bayern topper

Det er uvisst når Bundesliga-fotballen vil bli satt i gang igjen, dette diskuteres fortløpende. Lørdag 9. mai har blitt nevnt som en mulig oppstartsdato.

Etter 25 spilte kamper er det fjorårsmester Bayern München som leder ligaen, med 55 poeng, fire foran Erling Braut Haalands Borussia Dortmund. RB Leipzig ligger på tredjeplass med 50 poeng.

Rune Almenning Jarsteins Hertha Berlin ligger foreløpig på en ellevteplass.

Bayerns Robert Lewandowski ligger an til å ta toppscorertittelen med 25 scoringer. Erling Braut Haaland har ni mål for Borussia Dortmund på åtte kamper, derav fem fra start.