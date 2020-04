Flere eksperter tror ikke lekene kan arrangeres neste år, men Japans OL-sjef avviser ny utsettelse

Presidenten i Tokyo-OLs arrangørkomité sier det er helt umulig å utsette sommerlekene på ny dersom viruskrisen heller ikke er under kontroll i 2021.

Yoshiro Moro avviser at Tokyo-OL kan utsettes enda en gang. Foto: Kazuhiro Nogi / AFP POOL

Tokyo-OL skulle vårt avviklet i juli og august, men er flyttet til neste sommer som følge av den verdensomspennende viruspandemien. Utsettelsen koster både Det internasjonale olympiske komité og arrangørene milliardbeløp.

Spørsmålet er hvordan virussituasjonen ser ut om ett år. En japansk professor i infeksjonssykdommer uttalte i forrige uke at han ikke tror koronaviruset vil være under kontroll i hele verden når Tokyo-OL skal avvikles i 2021.

Ikke mulig

I arrangørkomiteen i Tokyo ser man uansett ingen muligheter for at sommerlekene kan bli skjøvet på ytterligere.

– Absolutt ikke, svarer president Yoshiro Mori i et intervju med nyhetsbyrået Kyodo News.

– Også med tanke på utøverne og ulike spørsmål rundt gjennomføringen er det teknisk vanskelig å utsette med to år, fortsetter den japanske OL-sjefen.

Mori røper også at han på et tidligere tidspunkt luften tanken om å utsette sommerlekene i to år med landets statsminister Shinzo Abe.

– Statsministeren sa at ett års utsettelse var veien å gå, sier presidenten i arrangørkomiteen.

Uenighet

Den vurderingen er det altså enkelte eksperter som tror er for optimistisk. Blant dem er professor Kentaro Iwata ved Kobe-universitetet.

– For å være ærlig tror jeg ikke at det er sannsynlig at OL blir avviklet neste år. Det er to betingelser som må være oppfylt. Det ene er at koronaviruset må være under kontroll. Det andre er at koronaviruset må være under kontroll over alt, fordi man inviterer utøvere og tilskuere fra hele verden, sa viruseksperten nylig.

– Japan kan kanskje ha viruset under kontroll neste sommer, noe jeg ønsker, men jeg tror ikke det vil være tilfellet over hele kloden. Derfor er jeg svært pessimistisk med hensyn til å kunne gjennomføre OL neste sommer, tilføyde han.

Etter planen er skal det være åpningsseremoni for OL i Tokyo 23. juli neste år.