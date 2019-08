Mistet landslagsplassen før sommeren – fredag slo han verdenseliten

SANDNES: Da Norges Skiforbund i vår bestemte seg for å legge ned landslagssatsingen for herrerekruttene, gikk det utover de nest beste langrennsløperne i Norge. Blant dem er Håvard Solås Taugbøl.

Fredag viste 25-åringen at han kan hamle opp med flere av de beste i verden, i alle fall på rulleski. For under 15-kilometeren i Sandnes parkerte han romkamerat og sprintkompis Sindre Bjørnestad Skar, og stakk av med seieren.

– Jeg er egentlig sprinter, så jeg var litt spent på å spurte sånn etter 15 kilometer, sier Taugbøl.

Kvisle forsøkte seg

De første syv rundene av det 15 kilometer lange rulleskiløpet gikk i samlet tropp, men med ti runder igjen fikk Erland Kvisle en luke til de andre og han sparte ikke på kruttet.

23-åringen peiset på, og to runder senere hadde han fått en luke på 8,3 sekunder.

At en Asker-løper skulle sette an tonen i Sandnes, var ikke populært blant de lokale løperne. Seks runder før slutt giret Sindre Folkvord fra opp og dro med seg resten av feltet. Etter én runde hadde Sandnes-løperen spist inn Folkvords forsprang, og feltet var igjen samlet.

Inn mot de siste to rundene forsøkte russiske Sergeij Belov å riste å kneppe opp tempoet, men Bjørnestad Skar og Solås Taugbøl lot ham ikke få noen luke.

De to kamphanene holdt seg i front helt inn på oppløpet. Der viste Taugbøl seg som den sterkeste spurteren, da han sikret seieren foran Skar.

– I dag var det rett og slett utrolig kult å gå, og det er ekstra stas når man greier å dra seieren i land, sier Taugbøl.

Bjørnestad Skar ble nummer to, mens Kasper Stadaas tok tredjeplassen.

I kvinnenes 10 kilometer fellesstart stakk stortalentet Helene Fossesholm (18) av med seieren, etter at hun slo Ingvild Flugstad Østberg på oppløpet.

Artikkelen oppdateres.