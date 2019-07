Ble tatt på fersken i VM. Nå har skandaleløperen fått straffen sin.

De østerrikske langrennsløperne Dominik Baldauf og Max Hauke ble arrestert under VM i Seefeld. Nå er de utestengt i fire år for bruk av doping.

Det bekrefter det østerrikske antidopingbyrået ÖADR tirsdag. Begge suspenderes i fire år for bruk av bloddoping. Straffen trådte i kraft 1. mars 2019 og strekker seg til og med 28. februar 2023.

PHILIPP BREM / GEPA PICTURES / BILDBYRÅN

Stor dopingskandale

De to ble arrestert 27. februar sammen med tre andre utøvere i det som utviklet seg til å bli en stor dopingskandale i Seefeld. I tillegg til Baldauf og Hauke, ble Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan, samt Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu fra Estland arrestert.

Totalt ni personer ble pågrepet i en omfattende aksjon. Det ble foretatt razziaer flere steder samtidig i Østerrike og Tyskland, og den tyske legen Mark Schmidt ble raskt pekt ut som hovedmannen i saken.

Han skal ha hatt en lang liste med «klienter» som fikk hjelp til å bloddope seg.

Like etterpå ble det også delt en video av Hauke da han ble pågrepet av politiet under en blodoverføring.

LES MER OM DOPINGSKANDALEN:

– Vi beklager dypt

Både Baldauf og Hauke innrømmet skyld og fikk slettet alle resultater de hadde oppnådd i langrennssporet tilbake til 1. april 2016.

– Vi har tabbet oss fullstendig ut, og ber om unnskyldning for det. Vi beklager dypt at vi har dopet oss. Vi førte et dobbeltliv, og vi må starte helt på nytt, sa Baldauf i et intervju med den østerrikske avisen Krone Zeitung i mars i år.

– Vi gjorde en stor dumhet og det fikk konsekvenser. Vi er ferdige med konkurranseidrett, og vi er nødt til å starte fra bunnen av, sa Hauke til samme avis.