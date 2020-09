«Endelig» er sesongen over for de norske friidrettsstjerne. Men ingen av dem vil ta ferie av den grunn.

Karsten Warholm (24) og Jakob Ingebrigtsen (20) avsluttet 2020-sesongen med NM-gull søndag. Selv om sesongen er over, vil de ikke ligge på latsiden.

Det målrettede arbeidet mot neste års OL-sesong begynner allerede mandag for Karsten Warholm. Han er har OL-gull i siktet. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

FANA STADION: Med kongepokalen i hånden kom Ingebrigtsen bort til Warholm i intervjusonen og gratulerte ham med nok et godt løp og en fremragende sesong.

I rufsete bergensvær hadde Warholm løpt inn til NM-gull på tiden 48,23. Det vil si 12 hundredeler raskere enn tiden han vant VM-gull med i London for tre år siden. Likevel holdt det altså ikke til kongepokalen. Den fikk Ingebrigtsen for sitt enorme sololøp på 1500 på tiden 3.33,94.

Prestasjonene på NM bare topper det som etterhvert ble nok en lang friidrettssesong.

– Det har vært et ordentlig bra 2020. Jeg er megafornøyd. Den beste sesongen min noen gang, sier Warholm før han fortsetter å oppsummere sesongen:

– Beste 400 hekk-sesongen på gjennomsnitt noen gang. Vi satt det beste snittet noensinne på 400 hekk bare på 35 dager. Det er jeg veldig stolt av.

Stort mindre imponerende har ikke sesongen til Jakob Ingebrigtsen vært. Høydepunktet var europarekord med 3.28,68 på 1500 meter i Monaco i august.

– Det er deilig at sesongen er over. Det er litt merkelig at det ikke har vært et større mesterskap, men samtidig så har jeg holdt på lenge. Det er på sin plass å ta en god pause nå og fokusere mot neste sesong, sier Ingebrigtsen om at sesongen nå er over.

I intervjusonen etter NM gratulerte Ingebrigtsen og Warholm hverandre med sesongen og prestasjonene. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Ingen tid til hvile

Men «en god pause» i livene til Norges og verdens fremste friidrettsutøvere, er ikke synonymt med å ta ferie.

– Ferie? sier Ingebrigtsen og småler.

– Nei, jeg skal ha litt mindre trening nå de neste ukene for å få kroppen tilbake til å begynne med en ny tung mengdetrening. Samtidig er det viktig å holde kroppen i gang så man ikke begynner på null. Det blir trening hver dag, men på et annet intensitetsnivå og lavere mengde.

Karsten Warholm har heller ingen planer om å nå ligge på latsiden.

– Jeg vil egentlig ikke det, heller. Jeg trives med det jeg driver med. Jeg synes at hver dag er en fornøyelse når jeg får drive med friidrett. Det er egentlig bare det jeg vil drive med, sier han.

Fakta Utvalgte gull fra NM i friidrett Fredag: Slegge, menn: Eivind Henriksen (76,40) Diskos, menn: Ola Stunes Isene (60,19) 100m, kvinner: Helene Rønningen (11,76) 100m, menn: Even Meinseth (10,69) 400m, kvinner: Henriette Jæger (52,90) 400m, menn: Fredrik Gerhardsen Øvereng (47,21) Lørdag: Slegge, kvinner: Beatrice Nedberge Llano (66,78) Lengde, kvinner: Mia Guldteig Lien (6,22) Stav, menn: Sondre Guttormsen (5,55) 1500m, kvinner: Amalie Sæten (4.38,30) 1500m, menn: Jakob Ingebrigtsen (3.33,93) Søndag: 200m, kvinner: Henriette Jæger (23,60) 200m, menn: Mathias Hove Johansen (21,36) 800m, menn: Jakob Ingebrigtsen (1.48,72) 800m, kvinner: Hedda Hynne (2.03,64) 400m hekk, menn: Karsten Warholm (48,23) 400m hekk, kvinner: Amalie Iuel (55,63) Kongepokal: Jakob Ingebrigtsen og Amalie Iuel Les mer

«Hjem» til kjelleren på Valhall

Derfor bærer det nærmest umiddelbart tilbake til Warholm-leirens «andre hjem», som han kaller det, i kjelleren på Valhall. Der har de bygget sitt eget lille koronafrie treningsstudio.

– Vi jobber under enkle kår, men jeg synes det er blitt litt av greien. Jeg bruker mer tid der enn jeg gjør hjemme nesten. Så det er litt som hjemme, sier han.

Der skal grunnlaget legges for det som, forhåpentlig, blir en OL-sesong i 2021. Og selv om sesongen har vært tidenes beste av en 400 meter hekkløper, mener han det er nå det virkelige arbeidet mot et OL-gull starter.

– Hundre prosent. Jobben handler om kontinuitet. Gjøre de riktige og viktige tingene hele tiden. Det føler jeg vi har gjort.

Ingebrigtsen-leiren har for vane å rømme landet i de kaldeste periodene. De siste årene har de på vinterstid blant annet hatt et lengre opphold i Sør-Afrika. Jakob Ingebrigtsen håper i de lengste at de kan gjøre ting som normalt også denne vinteren.

– Vi prøver så godt vi kan å holde oss til de planene vi alltid har gjennomført. Så får vi se hvordan det lar seg gjøre å følge de planene vi har, sier han.

Ferie? Det er et begrep Jakob Ingebrigtsen knapt har hørt om. Under NM i Bergen tok han gull på 1500 meter og 800 meter. Han vant også kongepokalen. Amalie Iuel tok kongepokalen på kvinnesiden. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Utelukker ikke å konkurrere

Selv om sesongen 2020 etter planen er over for dem begge, utelukker ingen av dem at de kan dukke opp på enkeltkonkurranser i løpet av høsten og vinteren.

– Hovedfokuset er trening, men hvis det lar seg gjøre så sier jeg ikke «nei takk» til noen muligheter for å slippe trening. Jeg liker å konkurrere. Hvis det passer inn så er det fort gjort at jeg slenger meg med på noen løp, sier Ingebrigtsen

– Er det noen spesielle konkurranser i tankene?

– Nei, det er ikke det. Det må man ta litt som det kommer, og hvis det passer så hadde det sikkert vært gøy.

Warholm legger ikke skjul på at den siste perioden hvor han har jaget verdensrekorden på 400 meter hekk på flere stevner, har kostet krefter. Men heller ikke han er helt sikker på at NM i Bergen var den siste konkurransen hans i 2020.

– Det er umulig å si. Men akkurat i dag kjenner jeg at jeg må få igjen litt overskudd og slappe av litt.

I hvert fall «slappe av» etter det som er standarden til to av verdens fremste friidrettsutøvere.

PS: Warholms treningskamerat Amalie Iuel mottok kongepokalen på kvinnesiden. Hun fikk den for løpet sitt på 400 meter hekk der hun tok NM-gull på tiden 55,63. For både Iuel og Ingebrigtsen er det deres første kongepokal.