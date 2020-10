Svensk yndling med klar melding til skitoppene før viktig møte: – Det vil ikke være holdbart

Sprintstjernen Linn Svahn frykter karanteneregler og strengt testregime kan stoppe nasjoner fra å gå verdenscuprenn.

Linn Svahn vil ikke at verdenscuprenn skal arrangeres hvis friske løpere ikke får delta på grunn av karanteneregler. Foto: Carl Sandin, Bildbyrån

Om alt går etter planen, har langrennseliten verdenscupåpning i finske Ruka 27. til 29. november. Men programmet og gjennomføringen av 2020/21-sesongen er ikke spikret. Lørdag kommer en avklaring løperne har ventet på.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal da ha styremøte og vedta eventuelle endringer i planene som er lagt.

Økt smitte av koronaviruset kan gi enkelte verdenscupnasjoner problemer med karanteneregler og stengte grenser. Linn Svahn mener det ikke blir rettferdig å ha renn hvis løpere blir nektet innreise.

– Jeg er sterkt imot at det fortsatt skal kjøres konkurranser om det blir slik. Det vil ikke være holdbart. Om man skal ha verdenscup, skal alle som vil konkurrere ha muligheten til det om de er friske og følger reglene. Da skal de få være med, sier den svenske 20-åringen til Aftonbladet og fortsetter:

– Hvis man vet at det finnes andre løpere som ikke får være med på grunn av karanteneregler, er det ikke morsomt å konkurrere. Det vil ikke være fair play.

Linn Svahn slo til og vant tre verdenscuprenn i sprint sist vinter. Foto: Carl Sandin, Bildbyrån

Blir ikke helt A4

I dag er det for eksempel forbud mot å reise fra Russland til Sverige. Nylig ble en landskamp i fotball mellom landene flyttet fra Solna utenfor Stockholm til Moskva på grunn av de svenske innreisereglene.

Den norske langrennssjefen Espen Bjervig reagerer slik på Svahns utspill:

– Jeg forstår at det kan virke urettferdig hvis enkelte nasjoner ikke kan reise og konkurrere på lik linje, men jeg tenker at vi får prøve å gjennomføre rennene så godt det lar seg gjøre. De fleste vil ha forståelse for at dette blir en litt annerledes sesong. Den vil ikke bli helt A4. Vi får heller bruke energien på at vi får gjennomført renn enn å se utfordringene ved det.

Regelverket til FIS sier at et verdenscuprenn får godkjentstempel hvis syv av de ti beste langrennsnasjonene har mulighet til å stille.

– Jeg mener det viktigste blir å kunne gjennomføre en trygg og god verdenscup. Så må vi alle godta at det fort kan bli litt karantenesitting, mye testing og munnbindbruk. Verden blir ikke helt sånn som vi vanligvis har hatt det på vinteren, sier Bjervig.

Espen Bjervig er sjef for norsk langrenn. Foto: Terje Pedersen, NTB

Dyr testing

Det er ventet at verdenscupsesongen blir lagt under et strikt testregime. Det kan bli lagt opp til doble koronatester før hver konkurransehelg. Slik omfattende testing vil bli kostbart for deltagernasjonene.

– Vi er bra stilt i Sverige, men det er mindre nasjoner som ikke har det like bra. Det er en risiko å ha enormt mange tester og reiser. Jeg håper virkelig ikke at antallet nasjoner blir redusert. Det vil være trist for sporten å miste bredden, sier Svahn.

Bjervig i Norges Skiforbund erkjenner at det kan bli en markant merkostnad når løpere og støtteapparat skal testes grundig gjennom hele sesongen.

– Norge, Sverige og Russland har ganske like store tropper. Jeg har ikke oversikt over hva private tester koster i utlandet, men i Norge vil det fort være 1000 kroner pr. test. Så når vi er 30–40 personer på tur, blir det helt klart en betydelig kostnad. Men den skal vi bære og ikke la gå på fellesskapets regning, sier langrennssjefen.

Ikke hugget i stein

Selv om FIS-styret lørdag skal lande en plan for vinterens sesong, vet Bjervig godt at det fortsatt vil være mye usikkerhet fremover.

– En ting er å vedta en terminliste, men det er de lokale myndigheters smitteverntiltak som styrer verdenscupen fremover. Det totale smittetrykket i de forskjellige landene vil være med å avgjøre om det blir renn eller om det blir renn med færre deltagere. Det vil hele tiden være en løpende vurdering.

I utgangspunktet skal en arrangør melde inn om status 15 dager før rennstart.

– Vi må være forberedt på at det kan skje mange endringer utover sesongen, understreker Bjervig.