Tilbake etter skade­mare­ritt: – Visste ikke hva jeg skulle gjøre

Det er 19 måneder siden de sist spilte en storturnering sammen på verdensserien. Lørdag er endelig sandvolleyballduoen Anders Mol (23) og Christian Sørum (25) i gang med OL-forberedelsene.

BRONSEGUTTER: Anders Mol og Christian Sørum feirer bronsemedalje under VM i tyske Hamburg i 2019. Foto: DAVID HECKER / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det har vært trøblete, mye frem og tilbake og mye stress. Men nå er det i hvert fall bra, og det er det viktigste, sier Mol til VG på telefon fra en hotellseng i Mexico sammen med makker Sørum.

Coronapandemien har satt en stopper for det internasjonale sandvolleyball-sirkuset i godt over ett år.

Lørdag skal Mol og Sørum endelig konkurrere på verdensserien igjen. World Tour-turneringen er i Cancun. Sist gang de to spilte mot de aller beste var under sesongfinalen i Roma i september 2019.

– Det er faktisk helt sykt. Det er utrolig lenge siden vi har følt på det konkurransejaget, og det er det vi elsker, sier Mol.

– Blir en test

I 2020 var EM det eneste som ble arrangert - men der manglet naturlig nok sterke lag fra land som Brasil og USA.

Duoen har sammen vært ranket som verdens beste sandvolleyballpar siden august 2018 og er blant Norges største gullhåp foran sommerens OL i Tokyo. Sørum håper verdensener-ferdighetene fortsatt er på plass.

– Jeg tror ikke vi har mistet alt i hvert fall. Jeg håper ikke det. Anders har jo vært ute og skadet en god stund nå, så vi har ikke fått spilt så mye sammen som vi helst skulle gjort. Det blir spennende å se hvilket nivå vi ligger på nå sammenlignet med de andre. Dette blir en liten test, sier Sørum.

For som Sørum sier, i tillegg til at alle konkurranser har vært avlyst grunnet coronapandemien, har de siste månedene vært ekstra tøffe for tometersmannen Mol.

Fryktet beinskjørhet

Han har slitt med skader uten lenge å vite hva som egentlig feiler ham. Det gikk så langt at han fryktet han hadde beinskjørhet, en opplysning han helst skulle holdt unna mediene, men som ble kjent gjennom BA i januar.

– Det har vært fremgang, og så tilbake igjen til start. Det er kanskje ikke helt på topp fysisk ennå. Jeg har ikke fått trent så mye med ball som jeg kunne ønsket. Så dette blir en solid test og vi får se om jeg fortsatt har nivået inne, forteller Mol og utdyper om skadeproblematikken:

– Jeg sliter i hvert fall ikke med beinskjørhet, men det var det jeg fikk fortalt der og da - at det kunne være det. På det tidspunktet var jeg litt rådvill og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg ble sendt rundt omkring til forskjellige spesialister som skulle sjekke det og det, også fikk jeg fortalt at «det her er det du sliter med». Og jeg trodde jo på det.

Han fikk medisiner for tretthetsbrudd, men de funket ikke. Til slutt fant han ut at svaret var en stiv hofte.

– Hoftekapselen er veldig trang og stiv, så den må løsnes opp og tøyes tilbake igjen, så det er ikke verre enn det. Men det har påvirket veldig mye. Når jeg heller ikke visste hva problemet var, var det veldig vanskelig å forholde meg til det, avslutter Mol.