Jarstein innlagt på sykehus etter koro­nasmitte

Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein (36) er på bedringens vei etter at han ble innlagt på sykehus som følge av coronaviruset. Men sesongen kan være over.

LANDSLAGSKEEPER: Rune Almenning Jarstein i forbindelse med landskamper i mars. Foto: Geir Olsen

– Rune ble veldig hardt rammet. Jeg har snakket med han hver dag siden han ble syk. Han er nå betydelig bedre, og skal komme seg ut av sykehuset i løpet av en dag eller to. Han ble innlagt for en ukes tid siden, bekrefter Norges landslagslege Ola Sand til VG.

Fem personer, deriblant Jarstein, har testet positivt på coronaviruset i Hertha Berlin den siste tiden. Sportssjef Arne Friedrich fortalte først overfor den tyske avisen Bild at Jarstein måtte på sykehus.

– Jarstein fikk det vanskeligst. Han måtte legges inn på sykehus, sier Friedrich, som spilte over 80 landskamper for Tyskland.

Ola Sand forteller at Jarstein ikke var så dårlig at han måtte behandles med respirator, men har fått annen behandling og ro.

Friedrich sier at han ikke tror Jarstein spiller mer denne sesongen, som avsluttes 22. mai. Ifølge sportssjefen ble Jarstein smittet av den britiske virusvarianten.

– Det er usikkert. Han har vært sengeliggende i nesten 14 dager, og har mistet ganske mye muskulatur. Vi vet at de harde tilfellene av covid-19 trenger litt mer tid, sier Sand.

Det ble 4. april kjent at Jarstein testet positivt på coronaviruset etter landskamper med Norge. Smitteveien var da ikke kjent.

– Han er ute og går, og føler seg mye bedre nå. Han kjenner ingen feber eller tung pust nå, sier Sand.

Jarstein har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse fredag.

Hertha-trener Paul Dardai, som selv har testet positivt, sa tidligere denne uken at Jarstein sliter med ettervirkningene av sykdommen.

– Folk reagerer ulikt på corona. Rune har hatt feber i lang tid, og derfor er han ikke klar for trening igjen allerede torsdag. Vi legger ikke noe press på ham, sa Hertha-treneren på en digital pressekonferanse onsdag ifølge Kicker.

Smitteutbruddet i Hertha Berlin får følger for terminlisten i Bundesligaen. Hertha Berlin har bedt den tyske ligaen om at de tre neste seriekampene mot Mainz, Freiburg og Schalke utsettes.

– Som et resultat av smittetilfellene som har oppstått, er vi nå tvunget til å gå i karantene i to uker hjemme. Fra et helsemessig perspektiv, er det absolutt det rette grepet. Fra et sportslig ståsted rammer det oss naturligvis, i og med at vi nå må spille seks Bundesliga-kamper før sesongen avsluttes 22. mai, sier sportsdirektør Arne Friedrich i en uttalelse.